Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що зараз в США формується коло людей, які можуть пришвидшити процес санкцій. Вашингтон може діяти в цьому напрямку не самостійно.

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Коли США можуть ввести санкції проти Росії

Політолог пояснив, що в результаті переговорів сторони могли б домовитись про припинення вогню, яке Трамп міг би "продати" своїм виборцям як успіх. Однак якщо цього не буде – у Трампа немає іншого варіанту, крім запровадження санкцій проти Росії.

"Якщо Трамп продемонструє, що він – слабка ланка, в США почнеться кастинг. Санкції та жорстку політику проти Росії в США тоді може очолити хтось інший. Не обов'язково Ліндсі Грем, не здивуюсь, якщо це буде Майк Джонсон або навіть Джей Ді Венс", – зазначив Саакян.

Однак політолог висловив впевненість, що президент США може все ж не віддати цю "роль" комусь іншому.

Поки Трамп затягуватиме час, інші посадовці будуть його пришвидшувати. Думаю, що червень буде місяцем санкцій проти Росії,

– наголосив він.

"Не США єдиними"

Саакян зазначив, що вже і ЄС готує жорсткіший за попередній 18-й пакет санкції проти країни-агресорки. З політичного огляду це важливо Фрідріху Мерцу, Еммануелю Макрону та Кіру Стармеру, щоб продемонструвати свою силу та рішучість.

Європа веде роботу і з Сенатом, і з Конгресом, щоб буди консолідованими зі США. Європа з Україною вже не діють в парадигмі "переконати Трампа", а говорять загалом зі Штатами, щоб стимулювати президента США,

– додав він.

До речі, президент України Володимир Зеленський заявив, що Сенат США готовий ввести нові санкції проти Росії. Український лідер зазначив, що їх повинен підтримати президент Штатів.