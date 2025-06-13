Голосование за санкции против России тормозится: кто может помочь Украине в США

Дональд Трамп оттягивает процесс введения санкций против России, президент США даже пригрозил ими Украине. Однако важную роль в стране играет не только Белый дом.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, заметив, что говорится о Сенате и Палате представителей. Однако если они еще могут ждать сигнала Трампа, то есть и другие влиятельные люди.

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Кто может помочь Украине в США

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что США готовы ввести санкции против России, законопроект предусматривает 500% пошлины на страны, покупающие энергоносители у России. По словам руководителя Центра анализа и стратегий, хо республиканское большинство в Сенате действительно ожидает сигнала Белого дома, Грэму это не мешает медийно пушить эту тему.

Я неоднократно фиксировал кампании против Грэма. Якобы, он слишком активен и действия против воли Трампа. То есть есть политическое напряжение. Думаю, что здесь роль должен играть и Сенат, и Палата представителей. Напомню, Майк Джонсон поддержал законопроект Грэма,

– отметил он.

Чаленко отметил, что Украина также должна искать поддержку среди американского военного сообщества, сообщества евангелистов. Например, стоит обратить внимание на духовного советника президента США Марка Бернса, который выступает за поддержку Украины.

Между тем Трамп не осознает того, что наша страна сделала для безопасности США, а именно операцию "Паутина". Для мира это очень важно, ведь украинские дроны уничтожили стратегическую авиацию России ядерной триады.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что окончательное решение по санкциям зависит от Белого дома и президента США. Украинский лидер планирует обсудить этот вопрос с Трампом на саммите G7.