Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що мовиться про Сенат та Палату представників. Однак якщо вони ще можуть чекати на сигнал Трампа, то є й ще інші впливові люди.

Дивіться також У Зеленського відреагували на плани США скоротити бюджет на військову допомогу Україні

Хто може допомогти Україні у США

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що США готові запровадити санкції проти Росії, законопроєкт передбачає 500% мита на країни, що купують енергоносії у Росії. За словами керівника Центру аналізу та стратегій, хо республіканська більшість у Сенаті справді очікує сигналу Білого дому, Грему це не заважає медійно пушити цю тему.

Я неодноразово фіксував кампанії проти Грема. Буцімто, він надто активний та дії проти волі Трампа. Тобто є політична напруга. Думаю, що тут роль має відігравати і Сенат, і Палата представників. Нагадаю, Майк Джонсон підтримав законопроєкт Грема,

– зазначив він.

Чаленко наголосив, що Україна також має шукати підтримку серед американських військової спільноти, спільноти євангелістів. Наприклад, варто звернути увагу на духовного радника президента США Марка Бернса, який виступає за підтримку України.

Тим часом Трамп не усвідомлює того, що наша країна зробила для безпеки США, а саме операцію "Павутина". Для світу це дуже важливо, адже українські дрони знищили стратегічну авіацію Росії ядерної тріади.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що кінцеве рішення щодо санкцій залежить від Білого дому та президента США. Український лідер планує обговорити це питання з Трампом на саміті G7.