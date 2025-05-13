Российская оборонная промышленность страдает от дефицита критически важного материала – тантала, который используется для производства оружия. Причиной стали международные санкции, которые ограничили поставки этого редкого минерала из-за рубежа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал аналитика Дэвида Акса для The Telegraph.

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России не хватает материалов для производства оружия

Тантал используется в высокотехнологичных отраслях, в частности для изготовления конденсаторов. Крылатые и баллистические ракеты, дроны и танки российского производства оснащаются процессорами, навигационными системами и радиоэлектроникой с танталовыми конденсаторами.

Почти весь тантал Россия импортировала – преимущественно из Демократической Республики Конго, Бразилии и Китая. Однако санкции США и ряда европейских стран значительно ограничили этот процесс.

Хотя Россия имеет собственные месторождения тантала, их объемы значительно меньше,

– сообщила аналитическая группа Frontelligence Insight.

К тому же, Россия не имеет современных мощностей для переработки минерала в порошок высокого качества, необходимый для производства конденсаторов.

Проблемы с производством вооружения в России очевидны на всей 1300-километровой линии фронта. После потери более 15 тысяч единиц бронетехники российские войска вынуждены использовать старую технику времен Холодной войны, а иногда даже гражданские авто, микроавтобусы, гольф-кары или просто идти пешком. Это привело к росту ежедневных потерь – иногда до 2000 погибших и раненых в день.

В то же время Россия теряет преимущество в воздухе: украинские дроны преобладают как количественно, так и качественно.

Одной из причин падения темпов производства оружия является именно дефицит тантала. Ранее российские заводы импортировали обработанный минерал из Африки, Китая и Южной Америки через завод в Казахстане. Но Казахстан присоединился к режиму санкций, и этот путь заблокирован, а китайский тантал оказался некачественным.

По оценке Frontelligence, российской промышленности требуется около 770 килограммов высококачественного тантала ежемесячно. Для выполнения имеющихся контрактов на поставку новых вооружений в ближайшие месяцы российским заводам требуется более 4,5 тонн этого минерала, но текущие запасы составляют чуть более двух тонн.

Чтобы компенсировать дефицит, Россия закупает так называемые компоненты "двойного назначения" – детали, предназначенные для гражданского использования, но пригодные и для военной техники. Их ввозят через третьи страны, которые не присоединились к санкциям, однако этот процесс медленный и дорогой.

По словам аналитиков, именно строгий экспортный контроль и давление на поставщиков – один из самых эффективных способов, которым Вашингтон мог "закрутить гайки" в оружейном бизнесе Путина.