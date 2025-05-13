России не хватает материалов для производства оружия, а Трамп может "закрутить гайки", – The Telegraph
- Российская оборонная промышленность сталкивается с дефицитом тантала из-за международных санкций, затрудняющих импорт этого критически важного материала.
- Вашингтон может усилить давление на поставщиков, чтобы усложнить оружейный бизнес России, что является одним из самых эффективных способов ограничения ее военных возможностей.
Российская оборонная промышленность страдает от дефицита критически важного материала – тантала, который используется для производства оружия. Причиной стали международные санкции, которые ограничили поставки этого редкого минерала из-за рубежа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал аналитика Дэвида Акса для The Telegraph.
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России не хватает материалов для производства оружия
Тантал используется в высокотехнологичных отраслях, в частности для изготовления конденсаторов. Крылатые и баллистические ракеты, дроны и танки российского производства оснащаются процессорами, навигационными системами и радиоэлектроникой с танталовыми конденсаторами.
Почти весь тантал Россия импортировала – преимущественно из Демократической Республики Конго, Бразилии и Китая. Однако санкции США и ряда европейских стран значительно ограничили этот процесс.
Хотя Россия имеет собственные месторождения тантала, их объемы значительно меньше,
– сообщила аналитическая группа Frontelligence Insight.
К тому же, Россия не имеет современных мощностей для переработки минерала в порошок высокого качества, необходимый для производства конденсаторов.
Проблемы с производством вооружения в России очевидны на всей 1300-километровой линии фронта. После потери более 15 тысяч единиц бронетехники российские войска вынуждены использовать старую технику времен Холодной войны, а иногда даже гражданские авто, микроавтобусы, гольф-кары или просто идти пешком. Это привело к росту ежедневных потерь – иногда до 2000 погибших и раненых в день.
В то же время Россия теряет преимущество в воздухе: украинские дроны преобладают как количественно, так и качественно.
Одной из причин падения темпов производства оружия является именно дефицит тантала. Ранее российские заводы импортировали обработанный минерал из Африки, Китая и Южной Америки через завод в Казахстане. Но Казахстан присоединился к режиму санкций, и этот путь заблокирован, а китайский тантал оказался некачественным.
По оценке Frontelligence, российской промышленности требуется около 770 килограммов высококачественного тантала ежемесячно. Для выполнения имеющихся контрактов на поставку новых вооружений в ближайшие месяцы российским заводам требуется более 4,5 тонн этого минерала, но текущие запасы составляют чуть более двух тонн.
Чтобы компенсировать дефицит, Россия закупает так называемые компоненты "двойного назначения" – детали, предназначенные для гражданского использования, но пригодные и для военной техники. Их ввозят через третьи страны, которые не присоединились к санкциям, однако этот процесс медленный и дорогой.
По словам аналитиков, именно строгий экспортный контроль и давление на поставщиков – один из самых эффективных способов, которым Вашингтон мог "закрутить гайки" в оружейном бизнесе Путина.