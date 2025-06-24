Тотальный коллапс России возможен: Запад не вводит более жесткие санкции по одной причине

Санкции на самом деле довольно больно бьют по России. Если бы Соединенные Штаты и Европа продолжили усиливать санкции, то проблемы для Путина начали бы существенно нарастать.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что санкции против России – это несколько болезненная тема. Если бы США и Европа бы действовали синхронно, то российская экономика могла бы буквально развалиться.

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Почему Запад не усиливает санкции

Как отметил Чаленко, в Европе уже сейчас затягивается 18 пакет санкций против России, который, как всегда, не могут принять из-за действий Венгрии и Словакии. Между тем Дональд Трамп растянул свои "две недели" Путину уже на месяцы.

Это, конечно, дает фору российской экономике. Но эффект от уже введенных ограничений на разных уровнях рано или поздно добьет российскую экономику, если там не сделают серьезный шаг в сторону деэскалации. Это единственное, что может их спасти, потому что тогда будут снимать санкции. Иначе – тотальный коллапс России. Это вопрос времени,

– сказал Чаленко.

Уже были надежды от Владимира Зеленского, что до июня 2026 года российская экономика испытает серьезные последствия из-за санкций. Ее можно было бы быстрее добить, если бы Запад таки спустил "потолок" цен на российскую нефть даже не до 45 долларов, а до 30.

Запад мог бы пойти на еще более жесткие ограничения в отношении России. Но они останавливаются по одной причине.

Они не усиливают санкции из-за логики, которую озвучил Трамп и которую поддержали европейские партнеры. Речь идет о том, что санкции – это двустороннее движение. Они хотят обезопасить себя от убытков, различных дефицитов и так далее. Странно такое слышать. Если у Кремля будут деньги – то будет война,

– отметил Чаленко.

Добавим, Европа с 2022 года заплатила стране-агрессору более 200 миллиардов за различные энергоносители. Хотя там планируют прекратить импорт газа из России до 2027 года.