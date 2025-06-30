Европа давила на Трампа, чтобы он ввел санкции против России, – президент Чехии
- Европейские лидеры пытались давить на президента США Дональда Трампа для введения санкций против России во время ужина на саммите НАТО.
- Президент Чехии Петер Павел отметил, что Дональд Трамп сдержанно реагирует на этот вопрос, но признает эффективность санкций.
Европейские лидеры пытались давить на президента США Дональда Трампа во время ужина на саммите НАТО. Партнеры Украины делали все возможное, чтобы заставить его к более жестоким действиям в отношении России.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью главы Чехии Петера Павела для канала CNN Prima News.
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Западные партнеры убеждали Трампа в важности остановки российской агрессии
Дональд Трамп похвастался успехом в переговорах с Китаем. Президент рассказал, что Пекин наконец пошел на уступки. Однако Петер Павел рассказал, что использовал эти восхваления как аргумент к тому, что такие же действия должны быть и в отношении России.
Мы говорили с ним очень последовательно и коллективно, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию. Не для того, чтобы вызвать экономический коллапс России, а для того, чтобы она осознала, что альтернативы переговорам просто нет,
– сказал чешский лидер.
Павел подытожил, что Дональд Трамп в этом вопросе остается сдержанным, но одновременно осознает, что санкции – это очень эффективный инструмент.
Свое видение того, что сильные санкции больно ударят по России представители стран Европы подкрепили предположением – если Китай почувствовал проблемы в течение месяца, то Россия с ее экономикой может пострадать в течение недели-двух.
Петер Павел также сказал, что Дональд Трамп удивился, что Европа не может сразу и массово увеличить расходы на оборону до 5% ВВП уже в следующем году. Однако американскому президенту прояснили ситуацию, что европейская промышленность не готова производить такое количество оружия и другой продукции.
С начала нового срока Дональда Трампа на посту президента уже есть важные решения по санкциям против России. Так в июле Конгресс США должен принять законопроект о 500% пошлине для покупателей российских энергоресурсов, который был инициирован сенатором Линдси Грэмом. Трамп его уже поддержал.