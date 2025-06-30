Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью главы Чехии Петера Павела для канала CNN Prima News.

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Западные партнеры убеждали Трампа в важности остановки российской агрессии

Дональд Трамп похвастался успехом в переговорах с Китаем. Президент рассказал, что Пекин наконец пошел на уступки. Однако Петер Павел рассказал, что использовал эти восхваления как аргумент к тому, что такие же действия должны быть и в отношении России.

Мы говорили с ним очень последовательно и коллективно, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию. Не для того, чтобы вызвать экономический коллапс России, а для того, чтобы она осознала, что альтернативы переговорам просто нет,

– сказал чешский лидер.

Павел подытожил, что Дональд Трамп в этом вопросе остается сдержанным, но одновременно осознает, что санкции – это очень эффективный инструмент.

Свое видение того, что сильные санкции больно ударят по России представители стран Европы подкрепили предположением – если Китай почувствовал проблемы в течение месяца, то Россия с ее экономикой может пострадать в течение недели-двух.

Петер Павел также сказал, что Дональд Трамп удивился, что Европа не может сразу и массово увеличить расходы на оборону до 5% ВВП уже в следующем году. Однако американскому президенту прояснили ситуацию, что европейская промышленность не готова производить такое количество оружия и другой продукции.

С начала нового срока Дональда Трампа на посту президента уже есть важные решения по санкциям против России. Так в июле Конгресс США должен принять законопроект о 500% пошлине для покупателей российских энергоресурсов, который был инициирован сенатором Линдси Грэмом. Трамп его уже поддержал.