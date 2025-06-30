Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю очільника Чехії Петера Павела для каналу CNN Prima News.

Дивіться також Мало хто звернув увагу, – політолог зауважив цікаву деталь щодо України на саміті НАТО

Західні партнери переконували Трампа у важливості зупинення російської агресії

Дональд Трамп похвалився успіхом у перемовинах з Китаєм. Президент розповів, що Пекін нарешті пішов на поступки. Однак Петер Павел розповів, що використав ці вихваляння як аргумент до того, що такі ж дії повинні бути й стосовно Росії.

Ми говорили з ним дуже послідовно та колективно, переконуючи його, що настав час значно посилити економічний тиск на Росію. Не для того, щоб спричинити економічний колапс Росії, а для того, щоб вона усвідомила, що альтернативи перемовинам просто немає,

– сказав чеський лідер.

Павел підсумував, що Дональд Трамп у цьому питанні залишається стриманим, але водночас усвідомлює, що санкції – це дуже ефективний інструмент.

Своє бачення того, що сильніші санкції боляче вдарять по Росії представники країн Європи підкріпили припущенням – якщо Китай відчув проблеми протягом місяця, то Росія з її економікою може постраждати протягом тижня-двох.

Петер Павел також сказав, що Дональд Трамп здивувався, що Європа не може одразу й масово збільшити витрати на оборону до 5% ВВП вже наступного року. Однак американському президенту прояснили ситуацію, що європейська промисловість не готова виробляти таку кількість зброї та іншої продукції.

З початку нового терміну Дональда Трампа на посаді президента вже є важливі рішення щодо санкцій проти Росії. Так у липні Конгрес США має ухвалити законопроєкт про 500% мито для покупців російських енергоресурсів, що був ініційований сенатором Ліндсі Гремом. Трамп його уже підтримав.