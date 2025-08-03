Президент США Дональд Трамп все еще имеет рычаги влияния для дипломатического решения войны в Украине. Если он введет новые санкции, способность России финансировать эту войну закончится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью посла США при НАТО Мэтью Уитакера американскому телеканалу Newsmax.

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Как Трамп может повлиять на Россию?

Мэтью Уитакер напомнил, что уже на следующей неделе Дональд Трамп введет строгие санкции против России и стран, которые ведут с ней бизнес, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня.

По его словам, президент США понимает, что такое рычаги влияния, лучше любого другого.

Суть в том, что Путину нужно продавать свою нефть. Он продает ее Китаю. Он продает ее Индии. Он продает Бразилии. И эти страны теперь испытывают довольно значительное влияние из-за того, что они ведут бизнес с Россией, и Россия не будет иметь никаких друзей. У них не будет никаких торговых партнеров. И их способность финансировать эту войну закончится,

– объяснил посол США при НАТО.

Он подчеркнул, что прекращение огня можно достичь только дипломатическим путем и обе стороны должны будут сесть за стол переговоров.

Обе стороны должны будут достичь соглашения, которое, вероятнее всего, не совсем соответствует их идеальному сценарию, но в то же время убийства должны прекратиться,

– подытожил Уитакер.

Возможность введения санкций против России недавно прокомментировала также исполняющая обязанности постоянного представителя США в ООН Дороти Ши. По ее словам, Дональд Трамп четко заявил, что страна должна подписать мирное соглашение в течение 10 дней.

Дороти Ши заявила, что в случае невыполнения этого требования США готовы применить "дополнительные меры для обеспечения мира" и президент Трамп предлагает России и Украине выход из конфликта.