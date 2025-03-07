Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В Кремле заявили, что не боятся санкций США

Мария Захарова обратила внимание на то, что пост Дональда Трампа о санкциях начался словами о том, что "Россия разбивает Украину". Она назвала его "самым важным". По словам кремлевской прихвостни, в течение многих месяцев США были сосредоточены на победе Украины. А теперь якобы есть признание того, что украинская позиция на поле боя плохая.

Правда в том, что Украина проиграла, потому что они доверяли и полагались на предыдущий Белый дом. Что касается новых санкций, то мы уже столкнулись с большим количеством санкций, и они не остановили нас от реализации наших целей,

– заявила Захарова.

Отметим, что Дональд Трамп в своем посте отметил, что серьезно рассматривает возможность введения широкомасштабных тарифов и банковских санкций против России, пока "не будет достигнуто прекращение огня и окончательного урегулирования конфликта посредством мирного соглашения".

Как позже объяснил Трамп, его заявление об усилении санкций связано с обстрелами Украины.