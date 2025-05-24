Согласен ли на это Китай: какой сигнал дает Сенат США, угрожая жесткими санкциями России

В администрации Дональда Трампа угрожают, если Владимир Путин не согласится на немедленное прекращение огня, то американцы могут ввести серьезные санкции. Подобные заявления Россия, вероятно, слышала уже много раз, однако такой месседж на этот раз мог быть адресован не только кремлевскому диктатору.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что это пугалка не для Путина. По его словам, это сигнал для основного партнера России – для Китая и для всех тех стран, которые потребляют российские энергоресурсы.

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США угрожают партнерам России

По мнению Игоря Чаленко, американцы, угрожая санкциями, транслируют свою позицию, если не будет мира в Украине, то будут пошлины 500%. Однако Китай пока не очень реагирует на это.

Китай не любит давление. Параллельно это все накладывается на историю с пошлинами между Вашингтоном и Пекином. Знаем, что сейчас 90 дней длится пауза. То есть мы становимся одной из страниц отношений между Соединенными Штатами Америки и Китаем. И это на самом деле хорошо,

– сказал он.

Руководитель Центра анализа и стратегий объяснил, что США делают акцент именно на противостоянии с Пекином. Выглядит, что американцы сейчас непосредственно втягивают Китай к решению темы российско-украинской войны.

"Согласен ли на это Китай? Вот это пока риторический вопрос", – добавил Игорь Чаленко.

Интересно, что Китай действительно имеет рычаги влияния на Россию благодаря технологической и экономической зависимости Москвы, однако ожидать, что Пекин заставит Путина остановить войну, вероятно, не стоит. Как отметил экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, настоящие изменения могут наступить только изнутри самой России – через давление на ее экономику, армию и общество.