Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зазначивши, що це лякалка не для Путіна. За його словами, це сигнал для основного партнера Росії – для Китаю та для всіх тих країн, які споживають російські енергоресурси.

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США погрожують партнерам Росії

На думку Ігоря Чаленка, американці, погрожуючи санкціями, транслюють свою позицію, якщо не буде миру в Україні, то будуть мита 500%. Проте Китай поки не дуже реагує на це.

Китай не любить тиск. Паралельно це все накладається на історію з митами між Вашингтоном та Пекіном. Знаємо, що зараз 90 днів триває пауза. Тобто ми стаємо одною зі сторінок відносин між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. І це насправді добре,

– сказав він.

Керівник Центру аналізу та стратегій пояснив, що США роблять акцент саме на протистоянні із Пекіном. Виглядає, що американці зараз безпосередньо втягують Китай до вирішення теми російсько-української війни.

"Чи згоден на це Китай? Ось це поки риторичне питання", – додав Ігор Чаленко.

Цікаво, що Китай дійсно має важелі впливу на Росію завдяки технологічній та економічній залежності Москви, однак очікувати, що Пекін змусить Путіна зупинити війну, ймовірно, не варто. Як зауважив ексміністр закордонних справ Вадим Пристайко, справжні зміни можуть настати лише зсередини самої Росії – через тиск на її економіку, армію та суспільство.