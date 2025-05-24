Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что это пугалка не для Путина. По его словам, это сигнал для основного партнера России – для Китая и для всех тех стран, которые потребляют российские энергоресурсы.

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США угрожают партнерам России

По мнению Игоря Чаленко, американцы, угрожая санкциями, транслируют свою позицию, если не будет мира в Украине, то будут пошлины 500%. Однако Китай пока не очень реагирует на это.

Китай не любит давление. Параллельно это все накладывается на историю с пошлинами между Вашингтоном и Пекином. Знаем, что сейчас 90 дней длится пауза. То есть мы становимся одной из страниц отношений между Соединенными Штатами Америки и Китаем. И это на самом деле хорошо,

– сказал он.

Руководитель Центра анализа и стратегий объяснил, что США делают акцент именно на противостоянии с Пекином. Выглядит, что американцы сейчас непосредственно втягивают Китай к решению темы российско-украинской войны.

"Согласен ли на это Китай? Вот это пока риторический вопрос", – добавил Игорь Чаленко.

Интересно, что Китай действительно имеет рычаги влияния на Россию благодаря технологической и экономической зависимости Москвы, однако ожидать, что Пекин заставит Путина остановить войну, вероятно, не стоит. Как отметил экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, настоящие изменения могут наступить только изнутри самой России – через давление на ее экономику, армию и общество.