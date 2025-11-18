Это удар по Путину и его союзникам, – сенатор заявил о готовности ввести новые санкции США

Президент США Дональд Трамп разрешил Конгрессу продвигать законопроект о санкциях против России, которые могут помочь в завершении конфликта в Украине. Этот документ продолжит тот список ограничений, который уже введен против двух ведущих российских нефтяных компаний.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост сенатора-республиканца Линдси Грэма в Х.

Могут ли США ввести новые санкции, чтобы нанести вред России?

Две партии правительства США преимущественно поддерживают законопроект о санкций против России. Если их примут, то Дональд Трамп, вероятно, будет иметь больше инструментов для прекращения войны в Украине.

Так на законодательном уровне Соединенные Штаты смогут ввести собственные вторичные санкции и тарифы против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ.

Это законодательство призвано предоставить президенту Трампу больше гибкости и полномочий, чтобы подтолкнуть Путина к переговорам, атакуя как его, так и такие страны, как Иран, что его поддерживают. Я ценю сильную двухпартийную поддержку этого законодательства как в Палате представителей, так и в Сенате,

– написал Грэм.

Сенатор добавил, что Россия уже понесла убытки из-за исполнительных санкций Трампа против "Роснефти" и "Лукойла".

Чиновник из Белого дома рассказал в комментарии Reuters, что Дональд Трамп готов подписать законопроект о новых санкциях против союзников Кремля. Американский лидер будет иметь контроль над этими ограничениями.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, которое гарантирует президенту право окончательного принятия решения по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта", – сказал источник агентства.

Почему важно вводить санкции против России?

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала отметил, что признание России страной-спонсором терроризма привело бы к торговому эмбарго и отрезанию ее от мировой экономики. Тотальные санкции, по его мнению, были бы настоящим действенным давлением на Владимира Путина.

Какие санкции недавно ввели США против России?