Это удар по Путину и его союзникам, – сенатор заявил о готовности ввести новые санкции США
- Президент США Дональд Трамп одобрил продвижение законопроекта о санкциях против союзников России, что может помочь в завершении конфликта в Украине.
- Санкции нацелены на расширение ограничений против российских нефтяных компаний.
Президент США Дональд Трамп разрешил Конгрессу продвигать законопроект о санкциях против России, которые могут помочь в завершении конфликта в Украине. Этот документ продолжит тот список ограничений, который уже введен против двух ведущих российских нефтяных компаний.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост сенатора-республиканца Линдси Грэма в Х.
Могут ли США ввести новые санкции, чтобы нанести вред России?
Две партии правительства США преимущественно поддерживают законопроект о санкций против России. Если их примут, то Дональд Трамп, вероятно, будет иметь больше инструментов для прекращения войны в Украине.
Так на законодательном уровне Соединенные Штаты смогут ввести собственные вторичные санкции и тарифы против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ.
Это законодательство призвано предоставить президенту Трампу больше гибкости и полномочий, чтобы подтолкнуть Путина к переговорам, атакуя как его, так и такие страны, как Иран, что его поддерживают. Я ценю сильную двухпартийную поддержку этого законодательства как в Палате представителей, так и в Сенате,
– написал Грэм.
Сенатор добавил, что Россия уже понесла убытки из-за исполнительных санкций Трампа против "Роснефти" и "Лукойла".
Чиновник из Белого дома рассказал в комментарии Reuters, что Дональд Трамп готов подписать законопроект о новых санкциях против союзников Кремля. Американский лидер будет иметь контроль над этими ограничениями.
"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, которое гарантирует президенту право окончательного принятия решения по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта", – сказал источник агентства.
Почему важно вводить санкции против России?
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала отметил, что признание России страной-спонсором терроризма привело бы к торговому эмбарго и отрезанию ее от мировой экономики. Тотальные санкции, по его мнению, были бы настоящим действенным давлением на Владимира Путина.
Какие санкции недавно ввели США против России?
США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Согласно решению, в США заблокировали имущество и доли этих компаний, а также 31 их дочернего предприятия. Такие серьезные ограничения ввели впервые за время президентства Трампа.
Линдси Грэм ранее предлагал ввести 500% пошлины на все товары из тех стран, которые покупают энергоресурсы у России. Такое экономическое давление имеет целью заставить Кремль серьезно вести переговоры о прекращении войны. Законопроект Грэма имеет уже более 80 соавторов.