Це удар по Путіну та його союзниках, – сенатор заявив про готовність ввести нові санкції США

Президент США Дональд Трамп дозволив Конгресу просувати законопроєкт про санкції проти Росії, які можуть допомогти у завершенні конфлікту в Україні. Цей документ продовжить той список обмежень, що вже запроваджений проти двох провідних російських нафтових компаній.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост сенатора-республіканця Ліндсі Грема в Х.

Дві партії уряду США переважно підтримують законопроєкт щодо санкцій проти Росії. Якщо їх ухвалять, то Дональд Трамп, імовірно, матиме більше інструментів для припинення війни в Україні.

Так на законодавчому рівні Сполучені Штати зможуть ввести власні вторинні санкції та тарифи проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ.

Це законодавство покликане надати президенту Трампу більше гнучкості та повноважень, щоб підштовхнути Путіна до переговорів, атакуючи як його, так і такі країни, як Іран, що його підтримують. Я ціную сильну двопартійну підтримку цього законодавства як у Палаті представників, так і в Сенаті,

– написав Грем.

Сенатор додав, що Росія вже зазнала збитків через виконавчі санкції Трампа проти "Роснафти" та "Лукойла".

Посадовець із Білого дому розповів у коментарі Reuters, що Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт про нові санкції проти союзників Кремля. Американський лідер матиме контроль над цими обмеженнями.

"Для Білого дому і президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій було положення, яке гарантує президенту право остаточного ухвалення рішення щодо санкцій. Тому, якщо це буде включено, я думаю, президент розгляне можливість підписання законопроєкту", – сказало джерело агентства.

Чому важливо вводити санкції проти Росії?

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу зазначив, що визнання Росії країною-спонсором тероризму призвело б до торгівельного ембарго та відрізання її від світової економіки. Тотальні санкції, на його думку, були б справжнім дієвим тиском на Володимира Путіна.

