США могут ввести санкции против некоторых компаний Китая: в Конгрессе появился законопроект

США введут санкции против китайских организаций, которые помогают России вести войну против Украины. Соответствующий законопроект подали в Конгресс. В список также вошли более 40 юридических лиц из Китая, которые поставляют стране-агрессору свою продукцию.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в США Оксану Маркарову.

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Законопроект о санкциях против китайских компаний уже на рассмотрении

Недавно в Палату представителей США уже второй раз подали двухпартийный законопроект о введении санкций против китайских организаций, которые оказывают материальную поддержку российской агрессии. Такой документ уже был представлен Конгрессу предыдущего созыва год назад.

Речь идет о компаниях, которые поставляют в Россию технологии двойного назначения, ведут со страной оборонное сотрудничество и проводят финансовые операции, непосредственно способствующие войне.

Законопроект требует от ряда крупных компаний Китайской Народной Республики, которые работают с Россией, отказаться от этого сотрудничества в течение 180 дней,

– отметила Маркарова.

В оригинале проект закона называется H.R.2914 "No Limits Act of 2025". Его авторами являются председатель Спецкомитета Палаты представителей США по противодействию КПК Джон Муленаар и член комитетов Палаты представителей по налоговой политике и по вопросам бюджета Джимми Панетта.

Если законопроект поддержат, президент Соединенных Штатов сможет ввести санкции против китайских субъектов, которые оказывают материальную поддержку российской оборонно-промышленной базе и технологическому сектору. Также под ограничения по решению главы США могут попасть организации КНР, вовлеченные в военную модернизацию или злонамеренной кибер-деятельности и продажи оружия за границу.

Кроме этого санкции США будут касаться "дочерних компаний", филиалов китайских компаний за рубежом и российских фирм, которые пытаются избежать уже установленных ограничений.

В законопроекте определены 43 компании Китая, которые занимаются авиацией, производством оружия, ядерных корпораций, информационных организаций и тому подобное. Если за законопроект проголосуют и подпишут, то госсекретарь, министр обороны и министр финансов США должны подать Конгрессу предложения о целесообразности введения санкций против китайских оборонных, судостроительных, авиастроительных корпораций и компаний, работающих в области энергетики.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно о поставках оружия из Китая в Россию. Хотя об этом в своем заявлении отмечал Владимир Зеленский.