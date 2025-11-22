Трамп введет санкции против России при одном условии: в чем хитрость такого шага

Лидер США готов подписать проект о введении новых санкций по России, но при условии, что сохранит за собой право окончательного решения по ограничениям. Еще весной, когда рассматривался законопроект Грэма, который сейчас будет изменен, озвучивалось, что Трамп должен решать, в каком объеме и против кого применять санкции.

Об этом в интервью 24 Каналу напомнил политолог Владимир Фесенко, объяснив, что это дает президенту США пространство для маневра в переговорном процессе, позволит избежать возобновления торговой войны с Китаем.

Санкции по России: Трамп хочет управлять процессом

Политолог прогнозирует, что закона, который бы предусматривал автоматическое применение вторичных американских санкций против компаний в Китае, Турции, Индии или других странах, которые являются покупателями российской нефти – не будет. Сегодня это позиция президента Соединенных Штатов.

Трамп хочет сам контролировать этот процесс и не хочет быть заложником этого закона,

– подчеркнул Фесенко.

Американский лидер предпочитает вести специфическую игру с Россией, в которой у него в отношении Путина будет предусмотрен и пряник, и кнут. Как отметил политолог, Трамп хочет в ручном режиме управлять этим процессом.

К сведению! Члены Республиканской партии отрабатывают законопроект о санкциях, которые будут нацелены против торговых партнеров России. В Белом доме заявили, что для президента США важно, чтобы в санкционном пакете был предусмотрен пункт, который предоставит ему окончательные полномочия по принятию решений. В Вашингтоне отметили, что тогда Трамп вероятно подпишет этот закон.

Санкции против России: какие новые шаги делают партнеры?