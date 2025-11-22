Трамп введе санкції проти Росії за однієї умови: у чому хитрість такого кроку

Лідер США готовий підписати проєкт про введення нових санкції щодо Росії, але за умови, що збереже за собою право остаточного рішення щодо обмежень. Ще навесні, коли розглядався законопроєкт Грема, який нині буде перероблений, озвучувалось, що Трамп має вирішувати, в якому обсязі і проти кого застосовувати санкції.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу нагадав політолог Володимир Фесенко, пояснивши, що це дає президенту США простір для маневру в переговорному процесі, дасть змогу уникнути відновлення торгівельної війни з Китаєм.

Санкції щодо Росії: Трамп хоче керувати процесом

Політолог прогнозує, що закону, який би передбачав автоматичне застосування вторинних американських санкцій проти компаній в Китаї, Туреччині, Індії чи інших країнах, які є покупцями російської нафти – не буде. Сьогодні це позиція президента Сполучених Штатів.

Трамп хоче сам контролювати цей процес і не хоче бути заручником цього закону,

– наголосив Фесенко.

Американський лідер воліє вести специфічну гру з Росією, в якій в нього стосовно Путіна буде передбачений і пряник, і батіг. Як зазначив політолог, Трамп хоче у ручному режимі керувати цим процесом.

До відома! Члени Республіканської партії відпрацьовують законопроєкт про санкції, які будуть націлені проти торгових партнерів Росії. В Білому домі заявили, що для президента США важливо, щоб у санкційному пакеті був передбачений пункт, який надасть йому остаточні повноваження щодо ухвалення рішень. У Вашингтоні наголосили, що тоді Трамп ймовірно підпише цей закон.

Санкції проти Росії: які нові кроки роблять партнери?