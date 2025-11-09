Лаврова не было на "ядерном" совещании Путина: в Москве ходят слухи о его отставке, – CNN
- Отсутствие Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности России вызвало слухи о его возможной отставке, на что Кремль отреагировал отрицанием.
- Лавров не возглавит российскую делегацию на саммите G20, что способствовало предположениям о разногласиях между ним и Кремлем.
Отсутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности России вызвало панику и волну сплетен в Москве. Слухи о его возможной отставке распространились настолько быстро, что Кремлю пришлось публично реагировать.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
Почему в Москве заговорили о возможной отставке Лаврова?
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил журналистов, что Лавров "конечно, продолжает занимать должность министра иностранных дел", и назвал сообщения о смене кадров "ложными".
Причиной домыслов стало отсутствие главного дипломата на заседании Совета безопасности в среду, когда Путин обсуждал перспективу возобновления ядерных испытаний.
Пропагандистские медиа заявили, что Лавров "отсутствовал по договоренности", однако именно эта деталь привлекла внимание наблюдателей – он стал единственным постоянным членом Совета, который пропустил совещание.
Сомнения усилились, когда стало известно, что Лавров не возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Йоханнесбурге. Вместо него Путин поручил представлять страну заместителю руководителя Администрации президента Максиму Орешкину.
Аналитики предполагают, что между Лавровым и Кремлем возникли разногласия, в частности после провала попытки организовать встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. Лавров был одним из ключевых переговорщиков в этом процессе, но после его разговора с госсекретарем США Марко Рубио саммит отменили.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила, что Лавров не присутствовал на заседании, однако заверила, что "такое случается".
Сергей Лавров, который возглавляет российский МИД уже более 20 лет, остается одним из самых опытных соратников Путина. Несмотря на многочисленные провалы на международной арене, российский лидер, кажется, не намерен его увольнять – как и в случае с Сергеем Шойгу, который после отставки из Минобороны получил должность секретаря Совета безопасности.
Кстати, майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала напомнил, что Сергей Лавров является важным игроком в российском политикуме. Эксперт не исключает, что обострение между Путиным и Лавровым могло произойти, однако заметил, что как раз глава российского МИД является большим сторонником вооруженной агрессии и как никто другой настаивает на продолжении боевых действий против Украины.
Как Лавров мог попасть под неласку Путина?
Издание The Moscow Times писало, что Лавров, представляется, попал в немилость главы Кремля после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио. Главные дипломаты России и США должны были обсудить детали относительно того, как организовать встречу президентов в Будапеште, но в итоге саммит отменили.
В частности, Марко Рубио увидел, что Россия отказывается идти на компромиссы по окончанию войны против Украины. Американские чиновники также выразили сомнение относительно продуктивности переговоров Путина и Трампа в Будапеште.
Интересно, что сам Сергей Лавров часто высказывался в сторону Запада достаточно резко и даже иногда хамовито. Так, российский министр заявил, что якобы расширение НАТО "не прекращается ни на минуту", вопреки всем обязательствам, а Россия "готова предоставить гарантии безопасности" Западу.