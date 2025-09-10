Российские "Шахеды" в ночь на 10 сентября атаковали Польшу. На это уже отреагировал премьер соседней Словакии Роберт Фицо.

Он заявил, что "нужно выяснить", кто контролировал эти дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Фицо в Facebook.

Что сказал Фицо о "Шахедах" в Польше и вспомнил ли об Украине?

Фицо заявил, что нарушение воздушного пространства Польши – серьезный инцидент.

Нарушение воздушного пространства суверенной Польши, нашего соседа и партнера в ЕС и НАТО, является серьезным инцидентом, который может привести к далеко идущим последствиям. Поэтому жизненно важно объективно установить, было ли это намеренно или случайно, и под чьим контролем использовались дроны,

– написал он.

Словацкий премьер выразил солидарность Польше и предложил сотрудничество "в поиске всех необходимых ответов".

Фицо также заявил, что не поддастся на "провокации политических игр", а также "антиправительственных и антисловацких СМИ".

"Я черпаю информацию преимущественно из соответствующих источников. Сейчас они позволяют мне занимать только вышеупомянутую позицию. Если для этого будут основания, я изменю или дополню свою позицию, последовательно исходя из принципа уважения к принципам международного права", – написал он.

По словам Фицо, нарушение воздушного пространства Польши и способность ее армии реагировать является "жестоким зеркалом для словацких оппозиционных политиков, которые бесплатно передали Украине всю систему ПВО без надлежащей компенсации".

Вместо того, чтобы признать вину за этот военный саботаж против Словакии, они тирадят в СМИ, как сумасшедшие, и доказывают, что они так же способны втянуть Словакию в беду,

– заявил словацкий премьер.

На ситуацию отреагировал также глава МИД Словакии Юрай Бланар. Он сделал циничное заявление.

Я надеюсь, что российские дроны на территории Польши должны были оказаться на территории Украины и не оказались в Польше с целью нападения,

– цитирует его издание Dennik N.

Бланар также заговорил о важности мирных переговоров между Украиной и Россией и отметил, что Словакия "не имеет достаточной противовоздушной защиты" в случае угрозы.

Что известно об атаке "Шахедов" на Польшу?