Російські "Шахеди" у ніч на 10 вересня атакували Польщу. На це уже відреагував прем'єр сусідньої Словаччини Роберт Фіцо.

Він заявив, що "потрібно з'ясувати", хто контролював ці дрони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Фіцо у Facebook.

Дивіться також "Є ознаки, що це не випадковість": як світ реагує на атаку "Шахедів" по Польщі

Що сказав Фіцо про "Шахеди" у Польщі та чи згадав про Україну?

Фіцо заявив, що порушення повітряного простору Польщі – серйозний інцидент.

Порушення повітряного простору суверенної Польщі, нашого сусіда та партнера в ЄС та НАТО, є серйозним інцидентом, який може призвести до далекосяжних наслідків. Тому життєво важливо об'єктивно встановити, чи було це навмисно чи випадково, і під чиїм контролем використовувалися дрони,

– написав він.

Словацький прем'єр висловив солідарність Польщі та запропонував співпрацю "у пошуку всіх необхідних відповідей".

Фіцо також заявив, що не піддасться на "провокації політичних ігор", а також "антиурядових та антисловацьких ЗМІ".

"Я черпаю інформацію переважно з відповідних джерел. Наразі вони дозволяють мені займати лише вищезазначену позицію. Якщо для цього будуть підстави, я зміню або доповню свою позицію, послідовно виходячи з принципу поваги до принципів міжнародного права", – написав він.

За словами Фіцо, порушення повітряного простору Польщі та здатність її армії реагувати є "жорстоким дзеркалом для словацьких опозиційних політиків, які безкоштовно передали Україні всю систему ППО без належної компенсації".

Замість того, щоб визнати провину за цей військовий саботаж проти Словаччини, вони тирадять у ЗМІ, як божевільні, і доводять, що вони так само здатні втягнути Словаччину в біду,

– заявив словацький прем'єр.

На ситуацію відреагував також глава МЗС Словаччини Юрай Бланар. Він зробив цинічну заяву.

Я сподіваюся, що російські дрони на території Польщі мали опинитися на території України й не опинилися в Польщі з метою нападу,

– цитує його видання Dennik N.

Бланар також заговорив про важливість мирних переговорів між Україною та Росією і зауважив, що Словаччина "не має достатнього протиповітряного захисту" у випадку загрози.

Що відомо про атаку "Шахедів" на Польщу?