"Непоколебимая историческая миссия": Си Цзиньпин объявил о намерении объединить Тайвань с Китаем

Как сообщает Reuters, китайский лидер выступил в Большом зале народных собраний в Пекине.

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Что известно о намерениях Си Цзиньпина?

Пекин планирует опираться на политику "одна страна – две системы" и так называемый "принцип единого Китая", согласно которому оба берега Тайваньского пролива признаются общей территорией.

Ход истории нельзя остановить. Полное воссоединение родины должно быть осуществлено, и оно, несомненно, будет осуществлено– заявил Си.

Он также призвал жителей материка и острова объединиться, чтобы вместе противостоять силам, отстаивающим независимость региона, и поддерживать мирный диалог.

Официальный Тайбэй отверг предложение Пекина

Правительство острова категорически отвергло заявления китайского руководства. Совет по делам материкового Китая подчеркнул, что ни тайваньские власти, ни народ не примут навязываемую формулу сосуществования, ведущую к подчинению авторитарной системе Коммунистической партии.

Что касается формулировки об объединении Тайваня, то она почти не отличается от той, что была ранее– констатировал пресс-секретарь Совета Лян Вэнь-цзе.

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Хроника давления на демократический остров

Пекин рассматривает самоуправляемый остров как свою провинцию и не исключает применения армии для установления контроля. Несмотря на это, Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, опираясь на собственную конституцию и демократически избранное руководство.

Новая волна напряженности вокруг острова продолжается с лета 2022 года, когда состоялся визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. С тех пор армия КНР систематически усиливает военное присутствие у границ Тайваня, задействуя флот, ударные самолеты и беспилотники.

Кроме того, Китай расширил полномочия государства по изъятию имущества граждан и частных компаний в случае масштабного военного конфликта. Соответствующие изменения внесены в закон о мобилизации. Новые правила усилят контроль Пекина над экономикой, инфраструктурой и высокими технологиями.