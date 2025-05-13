После 9 мая все стало очевидно: насколько тесное сотрудничество России и Китая

Президент Китая Си Цзиньпин присутствовал на параде 9 мая в Москве. Кроме того, лидер КНР надел георгиевскую ленту, которая является одним из символов агрессии против Украины. Кремль и Пекин демонстрируют определение нового мирового порядка.

Россия и Китай на параде 9 мая показали свое единство и готовность к сотрудничеству. Такое мнение 24 Каналу озвучил историк и политический обозреватель Александр Фридман.

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КНР и Россия готовы сотрудничать

Александр Фридман отметил, что Си Цзиньпин вживую слушал речь Владимира Путина на параде "победобесия". Он надел георгиевскую ленту. Так называемый глава Кремля даже подчеркнул роль китайцев во Второй мировой войне. Таким образом Россия и Китай демонстрируют тесные отношения.

Известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко всегда говорит только то, что согласовано с Путиным. Он также стал активно говорить о вкладе Китая.

В этом смысле они продемонстрировали свое единство, готовность тесно сотрудничать. Если у Дональда Трампа были какие-то планы и надежды вырвать Россию из лап Китая, сотрудничать с Москвой, ослабить КНР, то думаю, что ему показали, что это, вероятнее всего, не удастся,

– считает историк.

Другие страны, которые претендуют на важную роль в новом мировом порядке, который формируется, не присутствовали на высшем уровне в Москве. Было понятно, что представителей из Европы и США там не будет. Однако не была представлена на высшем уровне и Индия, в частности.

С другой стороны, состоялась очень важная встреча министров иностранных дел стран Европы во Львове, где было принято решение о запуске трибунала против российских военных преступников. Итак, против российского руководства.

Если начинаются такие процессы, то представить себе какое-то восстановление или потепление отношений между Европой и Россией довольно сложно. Наблюдается определение новых конфликтующих сторон, конфликты, которые выходят на совершенно новый уровень,

– сказал политический обозреватель.

Пекин – это друг Москвы

Историк подчеркнул, что Китай – это друг врага Украины. В речи Путина тема боевых действий в Украине не была ключевой, но она присутствовала. Парад 9 мая восхвалял российских военных, которые ведут агрессивную войну против Украины.

Георгиевская лента – это символ агрессивной политики против нашего государства. Лидер Китая Си Цзиньпин надел ее. Хотя многие другие лидеры этого не делали.

Си Цзиньпин это сделал. Ему было важно показать, что он на российской стороне, что он поддерживает Россию. Поэтому о какой-то независимой позиции Китая говорить не приходится,

– заметил Фридман.

По его словам, Пекин не хочет играть в этой войне такую же роль на стороне России, как, например, Северная Корея. Однако Китай все равно поддерживает Кремль.