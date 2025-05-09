Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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В МИД Китая прокомментировали слова Путина

Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о том, что Россия и Китай якобы "вместе противодействуют современным проявлениям неонацизма".

У представителя МИД Китая Линя Цзяня спросили, означает ли это, что Пекин разделяет риторику Москвы о так называемом "нацизме" в Европе и Украине.

Генеральная Ассамблея ООН недавно подавляющим большинством голосов приняла обновленную резолюцию о борьбе с неонацизмом, что отражает позицию подавляющего большинства международного сообщества по этому вопросу,

– ответил Линь Цзянь.

В то же время дипломат подчеркнул, что позиция Китая по войне в Украине остается постоянной и неизменной.

Китай готов объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами и сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в решении "кризиса" и достижении прочного мира,

– отметил представитель МИД КНР.

К слову, в разговоре с Владимиром Путиным во время визита в Москву китайский лидер Си Цзиньпин выразил надежду, что дипломатические усилия приведут к заключению "справедливого" мирного соглашения по Украине.