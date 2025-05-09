Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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У МЗС Китаю прокоментували слова Путіна

Владімір Путін на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном заявив про те, що Росія і Китай нібито "разом протидіють сучасним проявам неонацизму".

У речника МЗС Китаю Ліня Цзяня запитали, чи означає це, що Пекін поділяє риторику Москви про так званий "нацизм" в Європі та Україні.

Генеральна Асамблея ООН нещодавно переважною більшістю голосів ухвалила оновлену резолюцію про боротьбу з неонацизмом, що відображає позицію переважної більшості міжнародної спільноти з цього питання,

– відповів Лінь Цзянь.

Водночас дипломат підкреслив, що позиція Китаю щодо війни в Україні залишається сталою й незмінною.

Китай готовий об'єднати зусилля з усіма зацікавленими сторонами та співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні "кризи" та досягненні міцного миру,

– зазначив речник МЗС КНР.

До слова, у розмові з Владіміром Путіним під час візиту до Москви китайський лідер Сі Цзіньпін висловив надію, що дипломатичні зусилля призведуть до укладення "справедливої" мирної угоди щодо України.