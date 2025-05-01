Приедет не просто так: какой важный разговор может иметь Си Цзиньпин с Путиным

В Россию на празднование Дня победы прибудет глава Китая Си Цзиньпин. Эту информацию подтвердили в Кремле еще в начале апреля 2025 года и отметили, что будет отдельный визит, кроме участия в самом праздновании.

Во время визита Си в Россию можно ожидать чего угодно. Такое мнение 24 Каналу высказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что стороны, вероятно, вспомнят и о Северной Корее.

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О чем может говорить Си с Путиным

Стоит понимать, что КНДР может изменить свои позиции в любую сторону. Ведь сейчас Северная Корея отдает России то, чего и так имеет вдоволь – живую силу. Зато Путин должен расплачиваться технологиями.

Понятно, что Ким Чен Ына интересуют только ядерные технологии. Здесь уже важно мнение Китая, которому не выгодно, чтобы КНДР стала ядерной державой, хотя бы из-за того, что никогда непонятно, что в голове у Ким Чен Ына,

– отметила Ольга Романова.

В общем заметно серьезное напряжение в регионе, а Китай совсем рядом. Скорее всего, Си придет в Россию, будет делать вид, что ему все нравится, улыбаться, а тогда начнет говорить с Путиным о том, что действительно важно.

"Я думаю, он приедет не просто так, а для разговора с Путиным. Си захочет поговорить обо всем, что происходит", – добавила Ольга Романова.

Вероятно, разговор также будет касаться продажи газа и нефти на более выгодных для Китая условиях. Вряд ли Си будет критиковать Путина, но может другим способом заставить его идти на уступки.