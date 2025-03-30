Сикорский высказался о путинской России и угрозе из нее, назвав альтернативный сценарий

Россия будет продолжать представлять опасность для европейских стран, пока ею руководит Владимир Путин. В то же время возможен еще один сценарий развития событий, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По словам Сикорского, сегодняшняя Россия – это кровавая диктатура, в ней больше политических заключенных, чем в Советском Союзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVN24.

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Сикорский высказался о России

Я думаю, мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш большой сосед Россия, пока Владимир Путин находится во главе этой страны,

– сказал он.

Он отметил, что современная Россия является кровавой диктатурой. По его словам, количество политических заключенных в России превышает показатели позднего СССР. Она создала идеологию, промыла людям мозги, заставив их вернуться в империю.

Поэтому Россия под этим руководством и с такой государственной идеологией будет представлять угрозу до тех пор, пока у нее будет такое руководство,

– подчеркнул польский министр.

В то же время он отметил, что "существует сценарий, при котором у России просто начнет не хватать личного состава и техники для продолжения этой агрессивной войны".