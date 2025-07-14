Германия закупит Patriot для Украины: когда Киев может получить новые системы ПВО

Глава немецкого минобороны Борис Писториус высказался о помощи Украине. В частности, он заявил, что Германия закупит у Соединенных Штатов две системы ПВО Patriot для Киева.

Решение об их отправке примут в течение "дней или недель". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление после разговора с американским коллегой Питом Гегсетом, которое цитирует Reuters.

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Что сказал Писториус о помощи Украине?

Германия сама предложила приобрести американские системы Patriot, чтобы передать их Украине. По словам Писториуса, переговоры об этом еще будут продолжаться для согласования деталей, в частности относительно того, сколько пусковых установок и ракет передадут Киеву.

Писториус также отметил, что первую систему Patriot могут отправить в Украину в течение нескольких месяцев.

Напомним, что ранее он заявил, что Германия не будет передавать украинцам ракеты Taurus и системы Patriot. Такое решение Писториус объяснил тем, что у страны осталось немного вооружения.

Он отметил, что Берлин уже передал Украине три из двенадцати имеющихся систем Patriot. Сейчас у Германии осталось только шесть, поскольку еще две установки предоставили Польше, а одна постоянно недоступна из-за техобслуживания или обучения. По мнению Писториуса, это очень мало, особенно учитывая цели НАТО.