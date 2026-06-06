Ситуация обостряется: США и Иран снова обменялись серьезными ударами

Иран нанес ракетный удар по американским военным объектам в Персидском заливе. В свою очередь США атаковали иранские радиолокационные станции в районе Ормузского пролива. Это стало очередным обострением между странами.

Об этом сообщают агентство Reuters и ABC News со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM) и Корпус стражей исламской революции.

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Что атаковали США и Иран?

КСИР заявил об ударах по американским базам в регионе, которые якобы были нанесены в ответ на действия США против прибрежных объектов Ирана. По данным CENTCOM, Тегеран выпустил 7 баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна.

Американские военные сообщают о перехвате по меньшей мере шести из запущенных ракет, еще одна не достигла цели. Силы США также помогали отражать иранские ракетные и беспилотные атаки, направленные на Кувейт и Бахрейн.

По сообщениям американской стороны, потерь среди личного состава в результате иранских атак нет, а заявления Тегерана о якобы поражении штаба 5-го флота Военно-морских сил США в Бахрейне не соответствуют действительности.

Ранее CENTCOM сообщило об уничтожении четырех иранских ударных беспилотников, которые двигались в направлении Ормузского пролива. В США заявили, что дроны представляли непосредственную угрозу для морского судоходства.

После этого американские военные нанесли удары по иранским радиолокационным объектам в районе Горука и на острове Кешм. Такой обмен атаками состоялся на фоне фактического застоя в отношении дипломатического урегулирования конфликта.

Напомним, WSJ со ссылкой на источники сообщало, что Дональд Трамп не исключает возобновления масштабных военных действий против Ирана. Поводом для этого может стать смертельная атака против американских военных.