У Зеленского есть карты: успехи Украины лишили Россию Купянска, который мог быть ее козырем, – WP
Успех украинской армии на поле боя лишает России ключевого города "как разменной монеты". Речь идет о Купянске – ключевом железнодорожном узле, расположенном на важном маршруте логистического снабжения.
Пока российские солдаты пытаются проникнуть в город через газопровод, ВСУ постоянно караулят их и ликвидируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WP.
Смотрите также Россияне замерзают насмерть в блиндажах: военные шокировали реалиями фронта в лютые морозы
Какая ситуация в Купянске сейчас?
Сильный снегопад в Украине создал сложные условия на линии фронта.
На Харьковщине российские войска одевают белый камуфляж, чтобы попытаться слиться со снегом. Они также ищут тепла и укрытия, что выдает их позиции, как это произошло с одним из оккупантов, которого выдал клуб дыма. Он зашел в заброшенный дом, разжег огонь, попал в поле зрения украинского дрона и погиб.
Других солдат из его группы убили за несколько часов до того, когда те выползали из неисправного газопровода в Купянске, ища путь к центру города, который Россия ложно утверждает, что контролирует.
Это интенсивное преследование отдельных российских солдат, которые пытаются проникнуть в Купянск, было ключевым в стратегии Украины по укреплению контроля над большей частью города в последние месяцы - впечатляющий поворот после того, как прошлым летом казалось, что оно готово к падению,
– отмечает издание.
К сожалению, Украина также там понесла значительные потери и сталкивается с ухудшением боевых условий при минусовой температуре и снега.
Какие военные цели Путина?
В последние месяцы Москва показала, что готова потратить огромные человеческие ресурсы и оборудование, чтобы попытаться захватить Купянск повторно. Это свидетельствует о том, что военные цели Путина продолжают выходить далеко за пределы Донбасса.
Как пишет WP, Россия также могла попытаться использовать город "как разменную монету", чтобы заставить Киев торговать украинской территорией в других местах.
Полковник Максим Голубок, начальник штаба 2 корпуса Национальной гвардии, в состав которого входит бригада "Хартия", заметил, что успех Украины в Купянске дает Зеленскому карты в переговорах.
Что происходило ранее в Купянске?
Россия сначала захватила Купянск в 2022 году, но потеряла контроль над городом во время наступления ВСУ позже в том же году.
С тех пор она никогда не отказывалась от его возвращения и активизировала свои усилия в 2025 году, когда украинская оборона ослабла и начались мирные переговоры.
Тогда Украина сосредоточилась на интенсивных боях в других местах, в частности в Донецкой области. А Россия тем временем обнаружила слабые места в обороне Купянска.
Внезапное наступление застало украинские войска врасплох, и фронт чуть не развалился. Украинские командиры подняли срочную тревогу, предупредив чиновников, что город будет окружен и упадет, если немедленно не прислать туда квалифицированное подкрепление.
Если бы Купянск Украина потеряла бы, то это перекрыло бы ключевые логистические маршруты.
"Это контрнаступление на северо-востоке, которое продолжается, является одним из немногих конкретных успехов Киева на поле боя за прошлый год и доказывает, что украинские войска, будучи должным образом вооруженными и организованными, все еще могут отбросить российские силы", – пишут в издании.
Сколько надо времени, чтобы зачистить Купянск?
Командиры украинских бригад и батальонов, которые воюют за Купянск, заявили, что сейчас они участвуют в миссиях "поиска и уничтожения", чтобы ликвидировать менее 100 российских пехотинцев, которые все еще разбросаны по центру города, а также остановить поток новоприбывших с восточной стороны реки Оскол.
Это как бить крота. Мы держим молоток, а эти кроты постоянно появляются,
– отметил Максим Голубок.
При нынешних темпах полная очистка города может занять еще 6 месяцев. Оккупанты могут прятаться под лестницей или в других небольших щелях, а потом открывать огонь по украинским войскам, дестабилизируя район, который они считали чистым.
"Купянск – большой город. Даже 100 человек в подвалах можно искать месяцами", – отметил командир подразделения дронов в бригаде "Ахиллес".
Тем не менее, он считает, что предотвращение перемещения тяжелого оборудования Россией в Купянск и ограничения имеющихся войск примерно одним квадратным километром в пределах города "очевидно является большой и заметной победой".
"К сожалению, их не больше", – одновременно считает он.
Купянск: последние новости
Российские потери в районе Купянска значительно превышают украинские, достигая соотношения 1 к 27.
В ISW сообщили, что обнародованные 15 января видеоматериалы свидетельствуют о том, что Украина продвинулась на север от Купянска.
Там отмечают, что российские власти распространяют ложные заявления о захвате Купянска, пытаясь повлиять на США и партнеров через дезинформацию.