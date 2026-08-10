Признание геноцида как условие вступления в ЕС: спикер Сейма Польши высказался по поводу Волынской трагедии

Путь к евроинтеграции может потребовать от Украины не только экономических и политических реформ. В Польше вновь подчеркнули важность официального признания Волынской трагедии – геноцидом.

Об этом пишет Rzeczpospolita, которая цитирует спикера польского Сейма Влодзимежа Чажастия после встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком в польском городе Щавница.

Что заявил польский политик?

Влодзимеж Чажастый заявил о необходимости признания Волынской трагедии 1943–1944 годов геноцидом поляков для вступления Украины в Евросоюз.

Польский чиновник подчеркнул, что поддерживает евроинтеграцию украинцев, однако считает необходимым "задуматься над всеми аспектами своей истории".

ЕС – это демократия и ценности; это не просто банкомат. Это также означает называть геноцид тем, чем он является. Это история, и ни одна нация не может убежать от своей истории,

– сказал Чажастый.

Спикер Сейма признал напряженность в нынешних отношениях между странами и народами. По его словам, "люди, которые четыре года назад любили друг друга, сейчас ссорятся в Польше".

Это не приведет ни к чему хорошему; я осуждаю все формы ненадлежащего обращения, что касается поляков по отношению к украинцам, так и что касается украинцев по отношению к полякам,

– подчеркнул он.

По мнению Чажастого, диалог между парламентами Украины и Польши должен стать первым шагом к "восстановлению того, что мы потеряли".

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддержка Украины в противостоянии российской агрессии остается стратегическим приоритетом Варшавы. В то же время он подчеркнул, что Польша не готова идти на компромиссы в вопросах национальной памяти.