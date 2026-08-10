Про це пише Rzeczpospolita, що цитує спікера польського Сейму Влодзімежа Чажастия після зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком у польському місті Щавниця.

Що заявив польский політик?

Влодзімеж Чажастий заявив про необхідність визнання Волинської трагедії 1943 – 1944 років геноцидом поляків задля вступу України до Євросоюзу.

Польський посадовець підкреслив, що підтримує євроінтеграцію українців, однак вважає необхідним "замислитися над усіма аспектами своєї історії".

ЄС – це демократія та цінності; це не просто банкомат. Це також означає називати геноцид тим, чим він є. Це історія, і жодна нація не може втекти від своєї історії,

– сказав Чажастий.

Спікер Сейму визнав напругу в нинішніх взаєминах між країнами та народами. За його словами, "люди, які чотири роки тому любили одне одного, зараз сваряться в Польщі".

Це не приведе до нічого доброго; я засуджую всі форми неналежного поводження, як з боку поляків щодо українців, так і з боку українців щодо поляків,

– наголосив він.

На думку Чажастого, діалог між парламентами України та Польщі має стати першим кроком до "відновлення того, що ми втратили".

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримка України у протистоянні російській агресії залишається стратегічним пріоритетом Варшави. Водночас він наголосив, що Польща не готова йти на компроміси у питаннях національної пам'яті.