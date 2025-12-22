Скандал с новыми файлами Эпштейна: серьезными ли будут последствия для Трампа
- Скандал с файлами Джеффри Эпштейна может серьезно повлиять на имидж Дональда Трампа, особенно в контексте предстоящих выборов в Конгресс в 2026 году.
- Трамп не является фигурантом обвинений, но его политика и репутация могут пострадать из-за ассоциации с Эпштейном и несоответствие предвыборным обещаниям.
Скандал вокруг обнародования файлов Джеффри Эпштейна набирает обороты. Это может иметь негативные последствия для положения Дональда Трампа в американской политике.
Политолог Петр Олещук рассказал 24 каналу, что президент США и его команда в двусмысленной ситуации. Если бы запретили обнародовать файлы Эпштейна, то был бы скандал в обществе, однако их публикация также вызывает оживленные дискуссии, которые влияют на имидж Трампа.
Как скандал с файлами Эпштейна влияет на Трампа?
Петр Олещук считает, что история вокруг Эпштейна будет актуальной еще долго.
Она может быть одной из ключевых тем будущей избирательной кампании, учитывая выборы в Конгресс, которые состоятся осенью 2026 года. Это будет затяжная тема в контексте репутации и восприятия политики Трампа,
– сказал он.
По мнению политолога, пленки Эпштейна могли бы быть не столь решающими для президента США, если бы не нынешние настроения в американском обществе. Ведь Трамп пришел к власти уже тебе, когда было известно об этом скандале.
Кто такой Джеффри Эпштейн?
Это американский финансист, которого обвиняли в в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и связях с влиятельными людьми. Он умер в тюрьме в 2019 году. с его делом связывают так называемый "список Эпштейна" – неофициальный термин для материалов о возможных контактах элит с финансистом, хотя подтвержденного перечня не обнародовали. Трамп не является фигурантом обвинений, однако мог знать о преступлениях Эпштейна.
Сейчас же политика лидера США не соответствует его предвыборным обещаниям. Это вызывает возмущение в обществе.
То есть, если бы с этим у Трампа все было хорошо, то, я думаю, что и в этой ситуации он тоже нашел бы способ, как минимизировать этот скандал (связанный с файлами Эпштейна – 24 Канал),
– подчеркнул Петр Олещук.
Поэтому проблемы в политике Трампа, вероятно, и дальше будут накапливаться и это будет влиять на будущую избирательную кампанию.
Как Трамп связан со скандалом о файлах Эпштейна?
Трамп подписал законопроект, который должен способствовать обнародованию всех файлов, которые связаны с делом Эпштейна. Лидер США считает, что демократы стремились скрыть эти данные.
В материалах дела Эпштейна появилась информация, что Дональд Трамп познакомился с 14-летней девочкой на курорте Мар-а-Лаго. Лидер США опровергает любые возможные правонарушения.
На сайте Минюста США исчезли 16 файлов, которые связывают с делом Эпштейна. Там были фото Трампа, но впоследствии эти материалы вернули. В министерстве юстиции объяснили, что это было сделано, чтобы защитить вероятных жертв.