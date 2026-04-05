Министр обороны Венгрии прокомментировал миссию в Чаде, из-за которой сын Орбана "слышал голос Бога"

В Венгрии разгорелся громкий политический скандал из-за заявлений о возможной военной миссии в Чаде. В центре дискуссии оказался сын премьера Виктора Орбана, которому приписывают инициативу миссии по религиозным мотивам.

Министр обороны страны Кристоф Салай-Бобровницкий отрицает подготовку операции, несмотря на предыдущие планы правительства, передает Telex.

Какое заявление сделал министр обороны?

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что страна не готовит никакой военной миссии в Чад.

Никакой миссии в Чаде нет, солдаты не едут в Чад. Любое утверждение об обратном – это грубый обман,

– подчеркнул он.

Это заявление прозвучало на фоне громких сообщений в СМИ о возможных планах отправки венгерских военных в Африку. В частности, обсуждается роль сына премьера Виктора Орбана – Гашпара Орбана. Информационный резонанс усилился после интервью бывшего военного Сильвестера Палинкаша, который заявил, что Орбан-младший продвигал идею миссии как личную инициативу.

По его словам, во время обучения в британской военной академии Гашпар делился планами по отправке военных в Чад. Он сказал, что ожидает пятидесятипроцентной потери боеспособности во время миссии. Также он утверждает, что мотивация Орбана-младшего была связана с религиозными убеждениями.

Бог говорил к нему с небес, чтобы он пришел и спас африканских христиан,

– пересказал слова собеседника Палинкаш.

Он подчеркнул, что пытался отговорить его от этой идеи из-за чрезмерных рисков.

Еще в 2023 году венгерские власти официально рассматривали возможность направления до 200 военных в Чад, а во время ротаций – до 400. Миссию тогда объясняли необходимостью укрепления стабильности региона, борьбы с терроризмом и сдерживания миграции в Европу.

Предполагалось, что венгерские военные могли действовать не только в Чаде, но и в соседних странах, в частности в Судане и Нигере. Однако впоследствии риторика относительно этой инициативы постепенно исчезла из публичного пространства.

