Кандидат в президенты Польши заявил, что Украина должна быть буферной зоной

Фаворит президентских выборов в Польше Рафал Тшасковский заявил, что Украина должна быть буферной зоной между Россией и Западом. Скандальный тезис он озвучил во время теледебатов, говоря об угрозе со стороны Москвы.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на PAP. Кандидат от правящей партии "Гражданская платформа" и действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Украина должна быть буферной зоной между Западом и Россией.

Читайте также Польские перевозчики прекратили блокаду границы, пункт "Ягодин – Дорогуск" работает

Фаворит гонки в Польше хочет видеть Украину буферной зоной

Несмотря на такую неоднозначную позицию в отношении Украины, политик добавил, что "интересы ЕС и США являются абсолютно одинаковыми: Россия не может выиграть эту войну, и все мы стремимся к миру."

Со времени, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я четко заявлял, что Россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной,

– заявил Тшасковский, который сейчас лидирует в социологических опросах.

Он также раскритиковал своего главного конкурента Кароля Навроцкого, который встречался с Дональдом Трампом.

Этот мир должен быть на справедливых условиях, и это нужно объяснить президенту Трампу, а не фотографироваться с ним,

– подчеркнул Тшасковский.

К слову, Россия продолжает наращивать войска в Украине, несмотря на значительные потери и медленный темп продвижения, чтобы иметь преимущество на переговорах.