Кандидат в президенты Польши заявил, что Украина должна быть буферной зоной
- Рафал Тшасковский, кандидат в президенты Польши, заявил, что Украина должна быть буферной зоной между Россией и Западом.
Тшасковский подчеркнул, что интересы ЕС и США заключаются в том, чтобы Россия не выиграла войну, и все стремятся к миру.
Фаворит президентских выборов в Польше Рафал Тшасковский заявил, что Украина должна быть буферной зоной между Россией и Западом. Скандальный тезис он озвучил во время теледебатов, говоря об угрозе со стороны Москвы.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на PAP. Кандидат от правящей партии "Гражданская платформа" и действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Украина должна быть буферной зоной между Западом и Россией.
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Фаворит гонки в Польше хочет видеть Украину буферной зоной
Несмотря на такую неоднозначную позицию в отношении Украины, политик добавил, что "интересы ЕС и США являются абсолютно одинаковыми: Россия не может выиграть эту войну, и все мы стремимся к миру."
Со времени, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я четко заявлял, что Россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной,
– заявил Тшасковский, который сейчас лидирует в социологических опросах.
Он также раскритиковал своего главного конкурента Кароля Навроцкого, который встречался с Дональдом Трампом.
Этот мир должен быть на справедливых условиях, и это нужно объяснить президенту Трампу, а не фотографироваться с ним,
– подчеркнул Тшасковский.
К слову, Россия продолжает наращивать войска в Украине, несмотря на значительные потери и медленный темп продвижения, чтобы иметь преимущество на переговорах.