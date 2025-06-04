В Польше разгорелся скандал: у границы с Украиной нашли зенитки без присмотра

На территории Польши обнаружили зенитные комплексы, которые находились без охраны. Как оказалось, оружие должны были передать Украине. Из Ляшков до украинской границы всего 17 километров по прямой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Смотрите также Заявления о Волыни, бокс и польская мафия: кто такой Кароль Навроцкий и что говорил об Украине

Детали скандала с зенитками в Польше

В министерстве обороны Польши заявили: контейнеры с боеприпасами и оружием, найденные в городе Ляшки в Подкарпатском регионе, не являются собственностью польской армии.

"Соответствующие службы осуществляют охрану места и оборудования", – добавили там.

Журналисты установили, что одна из частных компаний должна была транспортировать зенитные системы в Украину. Но не сделала этого по непонятным причинам.

Оборудование хранили на складах вблизи границы. Некоторое время его охраняли, но потом оружие осталось практически без присмотра.

Показываем на карте Ляшки в Польше, где нашли зенитки

Службы зафиксировали оружие, оставленное без присмотра в ангаре на территории аэропорта в Подкарпатье. Оборудование не принадлежит польской армии. Оно поступает от частной организации, которая имеет лицензию на торговлю оружием,

– подтвердил Яцек Добжинский, представитель министра-координатора специальных служб.

Он сказал, что там было зенитное оружие и "какие-то пусковые установки". Но скандал вспыхнул потому, что склад не охраняли.

Прокуратура Перемышля проводит расследование на основе информации Агентства внутренней безопасности – о ненадлежащем обращении с оружием и боеприпасами. Продолжаются мероприятия по установлению источника оружия и получателя.