Давно на крючке России: аналитик объяснил новый бред Орбана относительно Украины

Накануне выборов венгерский премьер проводит митинги, делая громкие заявления. Орбан назвал Украину врагом, потому что она призывает ЕС повлиять на Будапешт, чтобы тот отказался от российского газа. За последние четыре года он и глава МИД Сийярто не раз высказывались негативно в сторону Украины.

Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, напомнив, что Орбан и Сийярто говорили, что завершение войны должно состояться таким образом, чтобы оставить Украину без европейской помощи. Тогда ей нечем будет воевать и придется капитулировать.

Исторически Украина не может быть врагом Венгрии

Немало заявлений из уст Виктора Орбана звучало о том, что Украина из-за того, что на ее территории продолжаются боевые действия, представляет угрозу для безопасности Венгрии. А теперь он вообще назвал наше государство врагом. Мол, она давит на ЕС, чтобы тот заставил Венгрию прекратить покупать российские энергоресурсы. Орбан к этому добавил, что это повлияет на программу снижения тарифов на энергоносители для венгров.

"Украина естественно не может быть врагом Венгрии. Если посмотреть на вторую половину XX века, то судьбы этих стран были подобными. Мы были колонией в составе Советского Союза, зависимыми от Москвы. Венгрия была частью так называемого Социалистического лагеря, входила в Варшавскую организацию по безопасности в противовес НАТО, что позволяло держать ее в сфере влияния России", – напомнил Стуканов.

Украина, как и Венгрия, на рубеже 1980 – 1990 годов получили свободу. Венгры в результате Бархатной революции смогли выйти из-под влияния России, а вскоре вступить в ЕС и НАТО. Наше государство сейчас борется за свою свободу, также стремится вступить в Европейский Союз и Североатлантический Альянс. Поэтому, как подчеркнул аналитик, Украина является другом Венгрии, но отнюдь не врагом, ведь им нечего делить.

Венгрия – это "торпеда" внутри ЕС

Врагом Украины, как заметил аналитик, является политический режим Виктора Орбана. Он продолжил, что вместо того, чтобы подставить плечо украинцам, которые стали жертвами российской агрессии ядерной державы, от которой Венгрия в XX веке длительное время страдала, он стал орудием войны, которую ведет Россия.

"Россия постоянно ищет внутри ЕС страны, с которыми можно завязать отношения. Например, экономические, которые были у нее с Германией. Россиянам удавалось благодаря таким контактам лоббировать важные для них решения или наоборот блокировать негативные для них. Венгрия стала не просто агентом влияния России в ЕС, а "торпедой", которая разрушает европейское единство", – подчеркнул аналитик.

Стуканов напомнил, что Орбан неоднократно после 2022 года встречался с главой Кремля Путиным. Ездил в Москву после саммита мира в Швейцарии. А министр иностранных дел Венгрии Сийярто десятки раз за последние четыре года посещал Россию. Режим Орбана, как объяснил аналитик, не желает того, чтобы Венгрия избавилась от российских энергоносителей. Энергетическая зависимость этой страны от России с 2022 года даже выросла.

Это дешевые энергоносители, таким образом Орбан находится на крючке России. Вся его идеология завязана на противопоставлении в отношении Украины, либеральной политики Европы. Не только Украина, но и Брюссель в его понимании является врагом Венгрии",

– пояснил аналитик.

Чтобы иметь пространство для маневра, возможность критиковать ЕС, блокировать решения Еврокомиссии, Орбану надо иметь хоть какую-то независимость от Европейского Союза. Европа заморозила ряд средств для Будапешта, потому что режим Орбана оказался далеко не демократический.

Чтобы не выглядеть нищим, который просит деньги у Брюсселя, венгерский премьер, по словам аналитика, пользуется теми финансами, которые радостно предоставляет Москва. Эти деньги он получает не просто так, а должен их отработать "торпедированием" Европейского Союза внутри.

Венгрия и во время Второй мировой войны выбрала темную сторону, и сейчас вошла в историю, как помощница Путина, но отнюдь не той страны, которая борется за свою свободу,

– подытожил Стуканов.

Виктор Орбан почти 16 лет находится у власти. Аналитик добавил, что если политик в апреле проиграет парламентские выборы, то это станет положительной новостью для Украины.

