Уже больше месяца Трамп дает Путину "две недели" на завершение войны, – CNN

Президент США Дональд Трамп как минимум с конца апреля повторяет журналистам, что примет решение о дальнейших действиях в войне России против Украины в течение двух недель. Несмотря на многочисленные заявления, четких шагов или объяснений от американского лидера до сих пор не прозвучало.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Сколько уже продолжаются "две недели" Трампа

В издании отмечают, что Трамп с начала своего первого президентского срока в 2017 году устанавливал двухнедельные сроки для политических планов, долгожданных решений или неопределенных важных объявлений.

Теперь, президент США оказался перед выбором – вводить новые санкции против Москвы, или вовсе отказаться от попыток посредничества мира. Поэтому он начал снова заявлять, что определиться в течение двух недель, насколько серьезны намерения главы Кремля Владимира Путина по завершению войны в Украине.

Мы узнаем, или он нас действительно водит за нос, или нет. И если водит, мы отреагируем немного иначе. Но это займет примерно полторы – две недели,

– заявил Трамп вчера, 28 мая, отвечая на вопрос в Овальном кабинете о намерениях Путина.

В то же время американский лидер не уточнил, какую именно информацию надеется получить в течение ближайших двух недель, чтобы окончательно сформировать позицию относительно намерений российского лидера. Так же он не конкретизировал, какие шаги он будет готов осуществить после завершения этого срока.

В издании напомнили, что еще 24 апреля он предложил журналисту вернуться с вопросом о дальнейшей военной помощи Украине через две недели.

"Посмотрим, что произойдет. Можешь спросить это через две недели, и мы посмотрим", – сказал он.

Через три дня Трамп снова повторил журналисту, который спросил, доверяет ли он президенту России: "Сообщим вам примерно через две недели".

Интересно, что среда, 28 мая, пришлась точно на две недели после другого заявления Трампа от 14 мая, когда он пообещал в ближайшее время сообщить, "обманывает" ли его Путин.

"Я дам вам знать через неделю. Сообщу через несколько дней", – отметил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Также 19 мая президент США заявил, что ему понадобится еще около двух недель, чтобы оценить, прилагает ли Украина достаточно усилий для прекращения войны.

"Я лучше скажу вам примерно через две недели, потому что я не могу сказать "да" или "нет", – добавил он.