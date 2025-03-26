Трампу стоит помнить, что Россия нарушила 190 соглашений, – аналитик Sky News
- Россия разорвала не менее 190 соглашений, включая Минские договоренности 2014 года и Будапештский меморандум 1994 года.
- Россия демонстрировала надежность в соглашениях с выгодой для себя, но с 2008 года начала угрожать остановкой поставок газа зимой.
- Эксперт Sky News Майкл Кларк прокомментировал, что Россия затягивает мирные переговоры, что является привычным поведением Кремля.
Кремль уже неоднократно доказывал, что не в состоянии соблюдать договоренности. Известно, что ранее Россия разорвала 190 соглашений, среди которых Минские договоренности 2014 года и Будапештский меморандум 1994 года.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на военного аналитика Sky News Майкла Кларка.
Смотрите также Трамп заявил о "большом прогрессе" после переговоров в Эр-Рияде
Сколько договоренностей нарушила Россия
Кларк прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа, который обвинил Кремль в затягивании мирных переговоров. По словам аналитика – это привычное поведение России.
По подсчетам Кларка, Кремль разорвал не менее 190 соглашений, среди которых – Минские договоренности 2014 года и Будапештский меморандум 1994 года, который гарантировал безопасность Украине в обмен на отказ от ядерного оружия.
В то же время аналитик добавил, что Россия демонстрировала относительную надежность только тогда, когда речь шла о сделках с выгодой для собственных компаний, в частности поставок газа и нефти в Европу, по крайней мере до 2008 года.
Однако затем Путин перешел в свою "агрессивную фазу" и начал каждую зиму угрожать остановкой поставок через украинский трубопровод.