Кремль уже неоднократно доказывал, что не в состоянии соблюдать договоренности. Известно, что ранее Россия разорвала 190 соглашений, среди которых Минские договоренности 2014 года и Будапештский меморандум 1994 года.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на военного аналитика Sky News Майкла Кларка.

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Сколько договоренностей нарушила Россия

Кларк прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа, который обвинил Кремль в затягивании мирных переговоров. По словам аналитика – это привычное поведение России.

По подсчетам Кларка, Кремль разорвал не менее 190 соглашений, среди которых – Минские договоренности 2014 года и Будапештский меморандум 1994 года, который гарантировал безопасность Украине в обмен на отказ от ядерного оружия.

В то же время аналитик добавил, что Россия демонстрировала относительную надежность только тогда, когда речь шла о сделках с выгодой для собственных компаний, в частности поставок газа и нефти в Европу, по крайней мере до 2008 года.

Однако затем Путин перешел в свою "агрессивную фазу" и начал каждую зиму угрожать остановкой поставок через украинский трубопровод.