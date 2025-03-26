Повідомляє 24 Канал з посиланням на військового аналітика Sky News Майкла Кларка.

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Скільки домовленостей порушила Росія

Кларк прокоментував нещодавню заяву Дональда Трампа, який звинуватив Кремль у затягуванні мирних переговорів. За словами аналітика – це звична поведінка Росії.

За підрахунками Кларка, Кремль розірвав щонайменше 190 угод, серед яких – Мінські домовленості 2014 року та Будапештський меморандум 1994 року, який гарантував безпеку Україні в обмін на відмову від ядерної зброї.

Водночас аналітик додав, що Росія демонструвала відносну надійність лише тоді, коли йшлося про угоди з вигодою для власних компаній, зокрема поставок газу та нафти до Європи, принаймні до 2008 року.

Однак потім Путін перейшов у свою "агресивну фазу" та почав кожної зими погрожувати зупинкою поставок через український трубопровід.