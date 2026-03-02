Несмотря на празднование – режим стоит: Bloomberg рассказало, что ждет Иран после смерти Хаменеи
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате авиаударов США и Израиля, но иранская система власти остается стабильной.
- Иранские вооруженные силы и Корпус стражей исламской революции контролируют безопасность, а власть временно перешла к совету, среди возможных преемников называют сына Хаменеи – Моджтаба.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате авиаударов США и Израиля по Тегерану. Несмотря на шок и отдельные проявления радости в соцсетях, иранская система власти продолжает функционировать, а силовые структуры сохраняют контроль.
86-летний аятолла Али Хаменеи погиб после ракетных ударов США и Израиля, однако попыток захватить власть нет. Об этом пишет Bloomberg.
Что известно о настроениях в Иране?
Несмотря на ликвидацию лидера, Исламская Республика не демонстрирует признаков немедленного коллапса. Как отмечает аналитик Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе, вооруженные силы и Корпус стражей исламской революции остаются консолидированными и контролируют силовой аппарат.
В соцсетях появились видео с празднованиями в отдельных городах, однако призывы президента США Дональд Трамп к свержению режима не привели к массовым выступлениям. В Тегеране усилена безопасность, на улицах – подразделения полиции и военизированные формирования.
Что будет с властью в Иране?
Согласно конституции, временно обязанности верховного лидера выполняет совет с участием президента Масуд Пезешкиан, главы судебной власти и представителя Совета охранников. Среди вероятных преемников называют сына Хаменеи – Моджтаба.
Эксперты обращают внимание на скорость официального объявления о смерти, что может свидетельствовать о подготовленном сценарии транзита власти. Ожидается, что влияние КСИР в новой конфигурации только возрастет. За последние годы структура существенно усилила свои политические и экономические позиции и может получить еще больше рычагов влияния.
Смерть Хаменеи также ставит под вопрос будущее ядерной доктрины Ирана. В свое время он издал фетву против создания ядерного оружия, однако последние заявления иранских чиновников допускали возможность пересмотра подходов в случае внешней угрозы.
На международной арене реакция разнится: Россия и Китай осудили ликвидацию иранского лидера, тогда как в США и Израиле заявили о стратегическом успехе операции. Смерть Хаменеи может стать переломным моментом не только для Ирана, но и для всего Ближнего Востока.
Как долго может продолжаться операция США в Иране?
Трамп заявил, что операция США в Иране может продлиться около четырех недель. Он отметил, что кампания планировалась как четырехнедельный процесс, хотя это может занять меньше времени.
США и Израиль отложили запланированную атаку на Иран из-за необходимости дополнительной координации и неблагоприятных погодных условий. Тегеран отклонил окончательное предложение США по ядерной сделке, что привело к решению начать военную операцию.
Дональд Трамп ранее утверждал, что новое руководство Ирана предложило возобновить переговоры, но в Иране это отрицают. Однако, Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не планирует вести переговоры с США.