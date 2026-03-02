Несмотря на празднование – режим стоит: Bloomberg рассказало, что ждет Иран после смерти Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате авиаударов США и Израиля по Тегерану. Несмотря на шок и отдельные проявления радости в соцсетях, иранская система власти продолжает функционировать, а силовые структуры сохраняют контроль.

86-летний аятолла Али Хаменеи погиб после ракетных ударов США и Израиля, однако попыток захватить власть нет. Об этом пишет Bloomberg.

Смотрите также Трамп говорит, что за 2 недели Иран должен был бы получить ядерное оружие

Что известно о настроениях в Иране?

Несмотря на ликвидацию лидера, Исламская Республика не демонстрирует признаков немедленного коллапса. Как отмечает аналитик Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе, вооруженные силы и Корпус стражей исламской революции остаются консолидированными и контролируют силовой аппарат.

В соцсетях появились видео с празднованиями в отдельных городах, однако призывы президента США Дональд Трамп к свержению режима не привели к массовым выступлениям. В Тегеране усилена безопасность, на улицах – подразделения полиции и военизированные формирования.

Что будет с властью в Иране?

Согласно конституции, временно обязанности верховного лидера выполняет совет с участием президента Масуд Пезешкиан, главы судебной власти и представителя Совета охранников. Среди вероятных преемников называют сына Хаменеи – Моджтаба.

Эксперты обращают внимание на скорость официального объявления о смерти, что может свидетельствовать о подготовленном сценарии транзита власти. Ожидается, что влияние КСИР в новой конфигурации только возрастет. За последние годы структура существенно усилила свои политические и экономические позиции и может получить еще больше рычагов влияния.

Смерть Хаменеи также ставит под вопрос будущее ядерной доктрины Ирана. В свое время он издал фетву против создания ядерного оружия, однако последние заявления иранских чиновников допускали возможность пересмотра подходов в случае внешней угрозы.

На международной арене реакция разнится: Россия и Китай осудили ликвидацию иранского лидера, тогда как в США и Израиле заявили о стратегическом успехе операции. Смерть Хаменеи может стать переломным моментом не только для Ирана, но и для всего Ближнего Востока.

Как долго может продолжаться операция США в Иране?