Почему США и Израиль отложили удар по Ирану?

По словам высокопоставленных чиновников США и Израиля, отложение удара дало президенту Дональду Трампу еще одну неделю, чтобы выбрать между двумя параллельными путями по Ирану – дипломатией и войной – которыми он шел почти два месяца.

Это также сделало финальный раунд ядерных переговоров между США и Ираном в Женеве гораздо важнее, дав Тегерану последний шанс заключить сделку.

После завершения второго раунда переговоров между США и Ираном 17 февраля без ощутимого прогресса американские и израильские военные начали готовиться к возможным ударам уже через несколько дней – их планировали осуществить в субботу, 21 февраля.

Однако операцию тогда так и не начали. Американские и израильские чиновники объяснили, что одной из главных причин якобы стала неблагоприятная погода в регионе.

По словам одного израильского чиновника, задержка также была связана с американской стороной, которой понадобилось дополнительное время для лучшей координации с Армией обороны Израиля.

Последние две недели были очень противоречивыми,

– заявил чиновник администрации Дональда Трампа.

В то же время он отверг предположение, что решение откладывали из-за посторонних факторов: "Некоторые говорят, что это касалось месяца, погоды или чего-то другого. Но это бред".

При этом чиновники признали, что погодные условия действительно сыграли роль и особенно беспокоили израильскую сторону.

Как страны обнаружили планы с совещаниями Хаменеи?

По словам высокопоставленного израильского чиновника, первоначальный план США и Израиля предусматривал удар по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, его сыновьям, а также по нескольким собраниях иранских чиновников, в частности традиционном ежесубботнем совещании.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер отметил, что мишенями должны были стать две отдельные встречи, посвященные обсуждению реакции власти на волну протестов в Иране.

В период между первой и обновленной датами возможного удара американская и израильская разведки все больше опасались, что Хаменеи может покинуть резиденцию и спрятаться в подземном бункере. Ожидалось, что другие запланированные цели также будут находиться на поверхности,

– говорится в материале.

По словам израильского разведчика, США и Израиль пытались создать впечатление отсутствия неизбежной атаки, чтобы иранское руководство чувствовало себя в безопасности. Один из чиновников администрации Трампа признался, что его удивило то, что Хаменеи не скрывался под землей.

Задержка операции также открыла возможность провести еще один раунд переговоров, который был запланирован 26 февраля в Женеве. В то же время среди американских и израильских чиновников не было единого мнения относительно истинной цели этой встречи.

Один израильский чиновник утверждал, что переговоры дали время до новой даты удара и должны были поддержать у Тегерана веру в дипломатический путь. Другой чиновник настаивал, что переговоры были искренними, а новую дату операции определили из чисто тактических и оперативных соображений. По его словам, если бы Дональд Трамп увидел реальный прогресс в Женеве, удар могли бы снова отложить.

Двое американских чиновников также отрицали, что переговоры были лишь дипломатической хитростью. Они отметили, что посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф хотя и скептически оценивали шансы на сделку, однако не пытались просто ввести Иран в заблуждение.

После завершения утренней сессии в Женеве Кушнер и Уиткофф вернулись с окончательным американским предложением. Оно предусматривало десятилетний мораторий на обогащение урана Ираном с последующим символическим восстановлением соответствующих мощностей, а также бесплатные поставки ядерного топлива для гражданских нужд страны.

По словам американского чиновника, команда Трампа "очень четко" предупреждала о возможности применения военной силы в случае отказа Ирана согласиться на сделку.

В итоге Тегеран отклонил предложение. Кушнер и Уиткофф доложили президенту США, после чего было принято решение начать военную операцию.

"Были приложены согласованные усилия для честных переговоров, в частности в Женеве. Но результата это не дало. Наши ресурсы были готовы, поэтому президент решил нанести удар. Иран мог предотвратить это, если бы вел переговоры добросовестно. Но этого не произошло", – заявил американский чиновник.

