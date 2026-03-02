Об этом Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани написал в соцсети X.

Что заявили в Иране о переговорах с США?

Али Лариджани заявил, что страна не намерена вести переговоры с Соединенными Штатами.

Мы не будем вести переговоры с США,

– говорится в его заявлении.

Напомним, что Трамп заявил изданию The Atlantic, что новое руководство Ирана предложило ему возобновить переговоры. Президент США якобы согласился. Он также добавил, что Ирану стоит сдаться и быстрее начать диалог. Однако, по его словам, уверенности когда это может произойти – нет.

Обратите внимание! После смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи в состав временного руководящего органа Ирана входят действующий президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи, а также Алиреза Арафи, который исполняет обязанности верховного лидера, член Совета стражей конституции, которого определяет Совет целесообразности. Оперативное управление страной осуществляет Али Лариджани.

Что известно об операции США в Иране?