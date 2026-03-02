Про це Секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані написав у соцмережі X.
Дивіться також Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувається зараз на Близькому Сході
Що заявили в Ірані про переговори з США?
Алі Ларіджані заявив, що країна не має наміру вести переговори зі Сполученими Штатами.
Ми не будемо вести переговори зі США,
– йдеться у його заяві.
Нагадаємо, що Трамп заявив виданню The Atlantic, що нове керівництво Ірану запропонувало йому відновити переговори. Президент США нібито погодився. Він також додав, що Ірану варто здатися та швидше почати діалог. Проте, за його словами, впевненості коли це може статися – немає.
Зверніть увагу! Після смерті верховного лідера Ірану Алі Хаменеї до складу тимчасового керівного органу Ірану входять чинний президент Ірану Масуд Пезешкіан, голова судової влади Голям Хосейн Мохсені-Еджеї, а також Аліреза Арафі, який виконує обов'язки верховного лідера, член Ради вартових конституції, якого визначає Рада доцільності. Оперативне управління країною здійснює Алі Ларіджані.
Що відомо про операцію США в Ірані?
Вранці 28 лютого, Президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабні бойові дії в Ірані, щоб усунути загрози з боку іранського режиму. Трамп наголосив, що США не допустять, щоб Іран мав ядерну зброю, і пообіцяв іранському народу, що свобода уже близько.
США та Ізраїль провели масштабну операцію з ліквідації іранських лідерів, скинувши 30 авіабомб на резиденцію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, пише WSJ. Операція була підкріплена кібератаками та розгорненням великого військового угруповання США на Близькому Сході, що містило два авіаносці та десятки есмінців.
Трамп заявив, що операція США в Ірані може тривати близько чотирьох тижнів. Він зазначив, що кампанія планувалася як чотиритижневий процес, хоча це може зайняти менше часу. Вже відомо про перші втрати з боку США.