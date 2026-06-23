Замена в команде: сможет ли отставка Стармера оздоровить Великобританию

В Великобритании – одном из ключевых союзников Украины – произошла уже седьмая отставка премьер-министра за последние 10 лет. С поста уходит Кир Стармер, лидер Лейбористской партии и большой друг Украины.

24 Канал рассказывает, почему Стармер изменил свою прежнюю стратегию и решил не держаться за пост, кто должен его заменить и повлияет ли эта замена на сотрудничество Соединенного Королевства с Украиной.

Разобраться в этом помогла политолог, британист и содиректор программы "Будущее Украины" в Центре геополитики Кембриджского университета Виктория Вдовиченко.

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Бурное утро на Даунинг-стрит

Утром 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер на крыльце своей резиденции на Даунинг-стрит, 10 объявил, что почти через два года правления уходит в отставку.

При этом ещё в мае, после провальных для лейбористов (партия Стармера) местных выборов, он заявил, что не собирается уходить, а будет бороться за пост, поскольку у него есть четкий план действий по преодолению многочисленных кризисов, с которыми столкнулась страна.

Так же стойко Стармер держался и раньше, когда Британию накрыла волна скандала с файлами Эпштейна и арестом его соратника лорда Мандельсона.

Впрочем, этого подъема хватило лишь на месяц с небольшим. Британист Виктория Вдовиченко в беседе с 24 Каналом объясняет, что произошло. И что убедило Стармера уйти.

Виктория Вдовиченко политолог, содиректор программы "Будущее Украины" в Центре геополитики Кембриджского университета Стармер не стал дожидаться сентября, поскольку ключевые министры уже подали в отставку. Речь идет о министре обороны Джоне Хили и его заместителе Эле Карнсе (подали в отставку 11 июня, – 24 Канал). Ранее в отставку подали министр здравоохранения, министр по вопросам защиты населения и министр по делам общин (Уэс Стритинг, Джесс Филлипс и Миатта Фанбуллех соответственно). Также в отставку ушла часть советников Стармера, а те, кто остался, судя по всему, посоветовали ему самому уйти в отставку, чтобы сохранить лицо и спасти репутацию лейбористов. Я так понимаю, что советники рекомендовали Стармеру уйти на позитивной ноте, чтобы хотя бы удалось сохранить лицо и не обвалить рейтинги лейбористов накануне Национальной ассамблеи партии в сентябре. Поэтому было принято такое решение.

По словам Вдовиченко, внутренние консультации, дискуссии и дебаты велись весь месяц. Стармер искал выход и способ остаться на посту. Но все эти планы разрушили довыборы в парламент, которые зажгли новую звезду лейбористов – мэра Большого Манчестера Энди Бернема.

Подробнее: Подробная биография Кира Стармера

Сначала Кир Стармер говорил, что не хочет уходить с поста, а теперь заявил об этом. Чтобы потом у лейбористов был хотя бы шанс двигаться дальше, ведь Бернем – довольно неплохой вариант на роль спасителя.

Виктория Вдовиченко политолог, содиректор программы "Будущее Украины" в Центре геополитики Кембриджского университета 19 июня состоялись довыборы. На них (в округе Мейкерфилд, – 24 Канал) победил и прошел в парламент потенциальный новый премьер, он сейчас едет из Манчестера в Лондон, чтобы принести присягу и стать депутатом (беседа состоялась днем 22 июня, – 24 Канал).

Фокус на Украине сохранится при любых обстоятельствах

По мнению Виктории Вдовиченко, у украинцев может сложиться впечатление, что отставка Стармера была неожиданной. Ведь большинство украинцев смотрят на это через призму международной политики, где у премьера действительно были успехи. Реальной же причиной отставки стали нерешенные внутренние проблемы.

Виктория Вдовиченко политолог, содиректор программы "Будущее Украины" в Центре геополитики Кембриджского университета Это не новость, когда провалы во внутренней политике пытаются перекрыть успехами во внешней политике. В этом плане у Великобритании действительно есть чем похвастаться. Но этого было недостаточно для того, чтобы двигаться вперед и получить поддержку избирателей. Показательными стали внутренние собрания партий и дебаты по основным законопроектам, продвигаемым кабинетом Стармера. Они уже не пользовались той рейтинговой поддержкой, на которую рассчитывали лейбористы.

При этом эксперт категорична в том, что кем бы ни был преемник Стармера во главе Кабинета лейбористов, поддержка Украины останется неизменной. Мы уже видели, как это работает, когда аналогичные ротации происходили у консерваторов, ведь и Борис Джонсон, и Риши Сунак были последовательными сторонниками поддержки Украины в отражении российской агрессии.

Кстати, Борис Джонсон сейчас частый гость в Украине (а еще – герой фольклора), а Сунак является внештатным советником президента Украины по вопросам экономического восстановления страны. Поэтому нельзя исключать, что такой друг Украины, как Кир Стармер, также найдет себя в новой сфере.



Стармер приветствует Зеленского в Лондоне / Фото – Офис президента Украины

По крайней мере, на это намекнул президент Зеленский, комментируя отставку премьера.

Кир, вы всегда желанный гость в Украине, – Зеленский поблагодарил Стармера за сотрудничество, поддержку и совместные решения, подчеркнув, что Великобритания была, есть и будет оставаться среди лидеров мира, а Украина глубоко ценит каждый разговор и каждую встречу.

Таким же сторонником Украины является и Энди Бернем, который не раз доказывал это на региональном уровне, организовывая программы помощи украинцам, пострадавшим от войны. Поэтому политолог убеждена, что поддержка Украины останется неизменной, несмотря на то, кто возглавит лейбористское правительство вместо Стармера.

Но за скобками остается Найджел Фарадж, однако пока у него нет шансов стать следующим премьером Великобритании. При этом, по наблюдениям Виктории Вдовиченко, пока Фарадж воздерживается от резких шагов и не критикует потенциальных преемников Стармера.

Кто заменит Стармера и когда это произойдет

Что касается преемника премьера, то, по мнению Виктории Вдовиченко, им станет бывший мэр Манчестера и новый депутат парламента Энди Бернем.

Виктория Вдовиченко политолог, содиректор программы "Будущее Украины" в Центре геополитики Кембриджского университета Сейчас у Энди Бернема невероятно высокие шансы возглавить правительство. Это определяется, собственно, партийными рейтингами. Посмотрим, как он себя проявит. Ведь не все ожидания всегда оправдываются. Но в Великобритании сейчас на него возлагают большие надежды. Потому что проблемы очень серьезные: невероятно тяжело в любой из социальных сфер. Ключевые сектора экономики сейчас не в лучшем состоянии. Поэтому и делался акцент на внешнеполитические успехи и на поддержку Украины.

Бернем хорошо проявил себя на региональной арене в Великобритании (до недавнего времени был мэром Большого Манчестера), но пока не имеет большого политического опыта. Поэтому эксперт предлагает не объявлять его уже сейчас спасителем государства, а подождать, как он проявит себя на новой должности.

Виктория Вдовиченко политолог, содиректор программы "Будущее Украины" в Центре геополитики Кембриджского университета Покажет ли он себя как великий хозяйственник или будет проявлять какие-то другие амбиции, это станет понятно, скажем так, чуть позже. По крайней мере, если он будет избран, то где-то ближе к декабрю, то есть должно пройти хотя бы несколько месяцев. И, наверное, этот отсчёт времени ведут все. И британцы, с чем они будут встречать Новый год, и непосредственно сами политические лидеры, которые сейчас находятся в невероятно уязвимом и, честно говоря, жарком положении. Ведь завтра (23 июня, – 24 Канал) в Лондоне прогнозируют 35 – 36, что совершенно нехарактерно для этой страны. Поэтому жаркое лето продолжается.

Пока Стармер остается на посту и, как бы ни радовался Дональд Трамп (он написал насмешливый твит об отставке британского премьера за несколько часов до официального объявления), будет премьером еще как минимум месяц или даже больше.

Но перспективы Бернема становятся всё более чёткими. Он уже подтвердил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Лейбористской партии на Ассамблее, которая теперь состоится 16 июля. В случае успешного голосования далее должен начаться процесс плавной передачи дел, который должен завершиться в начале сентября. Тогда Бернема ждет полноценное премьерство, и все проблемы, с которыми не смог справиться Кир Стармер, станут его головной болью. И о них точно не забудет напомнить Найджел Фарадж.