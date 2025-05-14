Глава МИД Чехии поссорился с россиянами в X из-за разрушения памятника "советскому солдату"

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил протест в связи с распоряжением российского чиновника расследовать снос памятника "советскому солдату" в Теплице. Он напомнил россиянам, что они не решают дела Чехии.

Чешский чиновник напомнил россиянам, что их юрисдикция не распространяется на Крым, не то что на чешские города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в X.

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Глава МИД Чехии поставил на место россиян

Хотел бы напомнить господину Бастрыкину из Следственного комитета России, что юрисдикция российских органов не распространяется на Крым, не говоря уже о Теплице,

– написал глава МИД Чехии.

По информации iDnes.cz, на прошлой неделе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело в отношении недавнего уничтожения памятника в Теплице.

Памятник "советскому солдату" стоял в парке Гавличковы сады в Теплице с 1955 года как часть мемориального комплекса. Неизвестные лица уничтожили памятник в ночь со среды на четверг на прошлой неделе. Полиция Чехии расследует инцидент.

Липавский заявил, что чешско-российское соглашение о взаимном содержании воинских захоронений не касается памятника в Теплице.

"Итак, будущее этого памятника будут решать исключительно граждане Чешской Республики", – подчеркнул он.

Российское же посольство в Чехии написало в Facebook, что не ставит под сомнение право чешских правоохранителей расследовать инцидент. Впрочем, там назвали уничтожение памятника "очередным возмутительным актом вандализма".

"Именно об этом говорится в ноте посольства в Министерство иностранных дел Чехии от 9 мая 2025 года, в которой содержится просьба к компетентным чешским органам наказать виновных в этом преступлении и принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем", – говорится в сообщении.

Посольство также выразило возражения относительно заявления Липавского о Крыме.

"Республика Крым является субъектом Российской Федерации и, как таковая, закреплена в Конституции РФ на основе волеизъявления крымского народа, высказанного на референдуме 16 марта 2014 года", – заявили в российском представительстве.

Липавский в Х подчеркнул непризнание Чехией оккупации Россией Крыма.

"Крым – это Украина", – написал он.