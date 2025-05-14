Чешский чиновник напомнил россиянам, что их юрисдикция не распространяется на Крым, не то что на чешские города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в X.

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Глава МИД Чехии поставил на место россиян

Хотел бы напомнить господину Бастрыкину из Следственного комитета России, что юрисдикция российских органов не распространяется на Крым, не говоря уже о Теплице,

– написал глава МИД Чехии.

По информации iDnes.cz, на прошлой неделе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело в отношении недавнего уничтожения памятника в Теплице.

Памятник "советскому солдату" стоял в парке Гавличковы сады в Теплице с 1955 года как часть мемориального комплекса. Неизвестные лица уничтожили памятник в ночь со среды на четверг на прошлой неделе. Полиция Чехии расследует инцидент.

Липавский заявил, что чешско-российское соглашение о взаимном содержании воинских захоронений не касается памятника в Теплице.

"Итак, будущее этого памятника будут решать исключительно граждане Чешской Республики", – подчеркнул он.

Российское же посольство в Чехии написало в Facebook, что не ставит под сомнение право чешских правоохранителей расследовать инцидент. Впрочем, там назвали уничтожение памятника "очередным возмутительным актом вандализма".

"Именно об этом говорится в ноте посольства в Министерство иностранных дел Чехии от 9 мая 2025 года, в которой содержится просьба к компетентным чешским органам наказать виновных в этом преступлении и принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем", – говорится в сообщении.

Посольство также выразило возражения относительно заявления Липавского о Крыме.

"Республика Крым является субъектом Российской Федерации и, как таковая, закреплена в Конституции РФ на основе волеизъявления крымского народа, высказанного на референдуме 16 марта 2014 года", – заявили в российском представительстве.

Липавский в Х подчеркнул непризнание Чехией оккупации Россией Крыма.

"Крым – это Украина", – написал он.