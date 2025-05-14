Чеський посадовець нагадав росіянам, що їх юрисдикція не поширюється на Крим, не те що на чеські міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його допис у X.

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Глава МЗС Чехії поставив на місце росіян

Хотів би нагадати пану Бастрикіну зі Слідчого комітету Росії, що юрисдикція російських органів не поширюється на Крим, не кажучи вже про Тепліце,

– написав глава МЗС Чехії.

За інформацією iDnes.cz, минулого тижня голова Слідчого комітету Росії Александр Бастрикін наказав порушити кримінальну справу щодо нещодавнього знищення пам’ятника в Тепліце.

Пам'ятник "радянському солдату" стояв у парку Гавлічкові сади в Тепліце з 1955 року як частина меморіального комплексу. Невідомі особи знищили пам'ятник у ніч з середи на четвер минулого тижня. Поліція Чехії розслідує інцидент.

Ліпавський заявив, що чесько-російська угода про взаємне утримання військових поховань не стосується пам’ятника в Тепліце.

"Отже, майбутнє цього пам’ятника вирішуватимуть виключно громадяни Чеської Республіки", – наголосив він.

Російське ж посольство у Чехії написало у Facebook, що не ставить під сумнів право чеських правоохоронців розслідувати інцидент. Втім, там назвали знищення пам'ятника "черговим обурливим актом вандалізму".

"Саме про це йдеться у ноті посольства до Міністерства закордонних справ Чехії від 9 травня 2025 року, у якій міститься прохання до компетентних чеських органів покарати винних у цьому злочині та вжити заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", – йдеться у повідомленні.

Посольство також висловило заперечення щодо заяви Ліпавського про Крим.

"Республіка Крим є суб’єктом Російської Федерації і, як така, закріплена в Конституції РФ на основі волевиявлення кримського народу, висловленого на референдумі 16 березня 2014 року", – заявили у російському представництві.

Ліпавський у Х наголосив на невизнанні Чехією окупації Росією Криму.

"Крим – це Україна", – написав він.