Могут ли другие страны вслед за США просить оплату за военную помощь

Появилась информация, что США захотели, чтобы Украина возмещала военную помощь и это якобы предусмотрено в новом соглашении по полезным ископаемым. Такому примеру могут последовать другие страны.

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников рассказал 24 Каналу, что действительно есть опасность, что пример США примет Европа. К тому же Украине существенно помогали очень много других государств.

К теме "Угроза для суверенитета Украины": все о новом варианте соглашения о полезных ископаемых

Из гранта в долг

В соглашении якобы говорится о том, что Украина должна отдать долг американцам. Ежегодно он будет расти на 4%, если мы не будем платить определенную сумму. Несложно смоделировать ситуацию, в которой от украинцев захотят возврата денег не только США.

Я с этим согласен, потому что есть Европейский Союз, Япония, Австралия, можно посмотреть, какие страны нам помогали с начала войны и на какие суммы. Многие страны вообще не из Европы,

– отметил Алексей Плотников.

Если Украина признает помощь Соединенных Штатов долгом, то другие страны могут спросить, почему бы и им не вернуть свои средства. Возможно, это даже повредит нашей евроинтеграции, потому что могут поставить требование – сначала возврат долга, а тогда интеграция в ЕС.

Это усложнит наши отношения с различными странами. Такой разворот вообще непонятен, потому что сначала нам помогали, а потом сказали отдать деньги. Если это не были кредиты, а гранты, то они изначально не предусматривают возврата,

– отметил доктор экономических наук.

Напомним, в новом соглашении США хотят контролировать все будущие инвестиции в инфраструктуру и полезные ископаемые Украины. Это означает, что экономическое влияние Соединенных Штатов будет беспрецедентно расширено. Также Трамп хочет, чтобы Украина платила за всю помощь, которую предоставил еще Джо Байден.