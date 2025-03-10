Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых в Саудовской Аравии, – AP

Во время встречи в Саудовской Аравии Украина может подписать историческое рамочное соглашение о редкоземельных металлах. Этот вопрос планируют рассмотреть на уровне с другими шагами к миру в Украине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова украинских чиновников, которых цитирует Associated Press.

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Важная встреча в Саудовской Аравии

11 марта в Джидде украинская делегация во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком проведет переговоры с дипломатами Соединенных Штатов. Основной темой будет прекращение трехлетней войны с Россией. Украина предложит прекращение огня в небе и на море, а также освобождение пленных.

Кроме этого украинская сторона имеет целью подписать с США соглашение о полезных ископаемых и доступа США к ним. Вероятно, на встрече поднимут и этот вопрос.

Чиновники обсудили меры укрепления доверия без дополнительных деталей накануне встречи украинской переговорной группы с госсекретарем США Марко Рубио в Джидде,

– пишет издание.

Саудовская Аравия действительно может стать площадкой для подписания соглашения. Заключат ли договор 11 марта – неизвестно, но этот вопрос будет на повестке дня.

Если переговоры пойдут по плану, то во время переговоров в Джидде стороны смогут достичь прогресса в направлении возобновления обмена информацией с Украиной.

Напомним, на переговорах во вторник, 11 марта, украинскую сторону будет представлять Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и несколько других должностных лиц. От США переговоры будут вести госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц.